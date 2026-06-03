Gazze'de WFP Verilerine Siber Saldırı - Son Dakika
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Gazze'de WFP Verilerine Siber Saldırı

03.06.2026 17:30
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BM Dünya Gıda Programı'nın Gazze'deki verileri siber saldırıyla ifşa oldu. 600 bin hane etkilenebilir.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP), yardım sağladığı İsrail ablukası altında olan Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 600 bin haneye ilişkin hassas kişisel bilgi ve verilerin yapılan bir siber saldırıyla ifşa edildiği bildirildi.

"The New Humanitarian" isimli internet sitesindeki habere göre, WFP, 31 Mayıs'ta mesajlaşma uygulaması Telegram üzerinden gönderdiği bir açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin gönderdiği kişisel bilgilere "yetkisiz kişilerin eriştiğini" ve güvenlikle ilgili olan bu olayın soruşturulduğunu belirtti.

WFP'nin, siber saldırıyla verilerine erişildiğine dair muhataplarına gönderdiği bilgi mesajlarını, The New Humanitarian sitesine de teyit ettiği belirtilen haberde, bir WFP sözcüsünün siteye gönderdiği, "WFP, platformu kapatmak, saldırıyı kontrol altına almak ve daha fazla maruz kalmayı önlemek için güvenlik kontrollerini güçlendirmek üzere derhal harekete geçti." açıklaması paylaşıldı.

Sözcünün, ele geçirilen verilerin "sadece Filistin'de kullanılan kayıt (SRA) uygulamasıyla sınırlı olduğunu" söylediği aktarıldı.

Haberde, verilerin çalındığı uygulamanın Gazzelilerin gıda ve nakit yardımı almak için kayıt uygulaması olduğu ve yetkisiz erişim neticesinde ifşa edilen bilgiler arasında isimler, kimlik ve cep telefonu numaraları ve konum verilerinin yer aldığı kaydedildi.

Haberde, siber saldırının 14 Mayıs'ta gerçekleştiği ve WFP'nin veri hırsızlığına ilişkin bilgi mesajını muhataplarına 31 Mayıs'ta gönderdiği belirtildi.

Bununla beraber, WFP'nin olayla ilgili soruşturmasını sürdürdüğü ve şu ana kadar hiçbir tarafın saldırının sorumluluğunu üstlenmediği de ifade edildi.

Sitenin haberinde, bu olayın, bugüne kadar insani yardım alanlara yönelik gerçekleştirilmiş en büyük veri hırsızlığı hadisesi olabileceği kaydedildi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de WFP Verilerine Siber Saldırı - Son Dakika

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