Gazze\'de felaket üstüne felaket! 70 bin çadır sular altında kaldı

Gazze'de İsrail saldırıları nedeniyle evlerini kaybeden Filistinliler, şimdi de şiddetli yağışlarla mücadele ediyor. On binlerce çadırın su altında kaldığı bölgede, barınma ve kışlık malzeme ihtiyacı giderek artıyor.

70 BİN ÇADIRI SU BASTI

Gazze Şeridi'nde 6 Kasım'da başlayan şiddetli yağışlar, kuvvetli rüzgar ve soğuk hava koşullarıyla birlikte etkisini sürdürüyor. İsrail saldırıları nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalan Filistinlilerin kaldığı geçici barınma alanları, olumsuz hava koşullarından ağır şekilde etkilendi. Gazze'deki hükümetin medya ofisi ile Sivil Savunma Müdürlüğünün açıkladığı verilere göre 70 bin çadır ve yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampların tamamı su altında kaldı. Yağmur sularının çadırlara dolması, zaten sınırlı imkanlarla yaşamını sürdüren ailelerin barınma koşullarını daha da zorlaştırdı.

BM'DEN AÇIKLAMA: 2 BİNDEN FAZLA AİLE DOĞRUDAN ETKİLENDİ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze genelindeki yağışların yol açtığı hasara ilişkin açıklama yaptı. UNRWA, kendisine bağlı 113 acil barınma merkezinde yaşayan 2 binden fazla yerinden edilmiş ailenin su baskınlarından doğrudan etkilendiğini bildirdi. Ajans, geçici sığınaklarda kalan Filistinlilerin zaten ağır olan yaşam koşullarının yağışlarla birlikte daha da kötüleştiğini vurguladı. Gazze'deki yetkililerin açıkladığı 70 bin çadır verisi ile UNRWA'nın bildirdiği 2 binden fazla aile sayısı, farklı kapsamları ifade ediyor. UNRWA'nın rakamı, ajansa bağlı acil barınma merkezlerinde doğrudan etkilenen aileleri kapsıyor.

EKİPLER SUYU TAHLİYE ETMEYE ÇALIŞIYOR

UNRWA, saha ekiplerinin su baskınlarının ardından hasar tespit çalışmalarına başladığını ve acil ihtiyaçları belirlediğini açıkladı. İnsani yardım kuruluşlarıyla koordinasyon halinde çalışan ekipler, biriken suları tahliye etmeye ve giderlerde oluşan tıkanıklıkları gidermeye çalışıyor. Ancak ekipman ve temel insani yardım malzemelerindeki eksiklikler, müdahaleleri güçleştiriyor. Ajans, ciddi operasyonel kısıtlamalara rağmen çalışmaların sürdüğünü belirterek yeni yağış dalgalarına karşı uyarıda bulundu. Bölgede özellikle güvenli barınak, battaniye, yatak ve kışlık malzemelere acil ihtiyaç duyuluyor.

2 BİN BİNA HER AN ÇÖKEBİLİR

Gazze'de tehlike yalnızca çadırlarla sınırlı değil. İsrail saldırılarında ağır hasar gören yapıların da yağışlar nedeniyle risk oluşturduğu belirtiliyor. Gazze'deki yetkililerin aktardığı bilgilere göre, olumsuz hava koşullarının etkisiyle ağır hasarlı 4 ev ve onlarca duvar çöktü. Yaşanan olaylarda yaralanan bazı Filistinlilerin durumunun kritik olduğu bildirildi. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, daha önce yaptığı açıklamada İsrail saldırılarında zarar gören yaklaşık 2 bin binanın her an çökebileceği uyarısında bulunmuştu. Burş, başka bir barınak veya çadır bulamayan ailelerin, hayati tehlikeye rağmen hasarlı yapılarda kalmak zorunda olduğunu belirtmişti.

BİNALARIN YÜZDE 80'İNDEN FAZLASI YIKILDI VEYA HASAR GÖRDÜ

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar, bölgedeki barınma krizinin temel nedenleri arasında yer alıyor. Verilere göre Gazze'deki binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar aldı. Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi, yüz binlerce Filistinliyi derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşamaya mecbur bıraktı.