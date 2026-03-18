Gazze'de yerinden edilen aileler imkansızlıklara rağmen bayram çöreği geleneğini yaşatıyor - Son Dakika
Gazze'de yerinden edilen aileler imkansızlıklara rağmen bayram çöreği geleneğini yaşatıyor

18.03.2026 15:34
İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Kudeyh ailesi, sığındıkları çadırların arasında kısıtlı imkanlarıyla karton ve odun yakarak bayram çöreği hazırlıyor.

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Kudeyh ailesi, sığındıkları çadırların arasında kısıtlı imkanlarıyla karton ve odun yakarak bayram çöreği hazırlıyor.

Gazze Şeridi'nde sınır kapılarının kapalı tutulması nedeniyle yakıt ve mutfak tüpü sıkıntısı devam ederken, yerinden edilen Filistinli aileler Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklarını zor şartlar altında yapmaya çalışıyor.

Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve zor yaşam koşullarına rağmen 69 yaşındaki Zana Kudeyh ve ailesi, bayram için pişirilen çörek geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Ramazan Bayramı öncesi çörekler hazırlayan Kudeyh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocukları mutlu etmek ve bayramı hissettirmek için çörek yapıyoruz. Eskiden daha fazla yapardık, şimdi sadece 2 kilo yapabildik." dedi.

İsrail saldırılarından önceki bayramlarda tüm çocukları ve gelinleriyle toplanarak bayram hazırlıkları yaptıklarını söyleyen Kudeyh, "Birlikte toplanır çörekleri gazla pişirirdik; şimdi odunla ve kartonla pişiriyoruz. Çadırlarda yaşıyoruz, bombardıman var, ölüm var, şehitler var. Her gün bunları görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Üç yıldır bombardıman ve çadırlardaki çok zor koşullara rağmen hayatlarını idame ettirmeye çalıştıklarını kaydeden Kudeyh, tek dileklerinin savaşın bitmesi ve memleketlerine dönmek olduğunu belirtti.

Filistinlilerin Ramazan Bayramı'nda tek temennisi evlerine dönebilmek

Kudeyh'in gelini Hiba Kemal Kudeyh (33) de bayram öncesi çocukları sevindirmek için çörek yaptıklarını belirterek, İsrail'in saldırılarından önce bayram öncesi akrabalarıyla bir araya geldiklerini, komşulara ve yakınlarına ikram etmek için daha fazla çörek hazırladıklarını söyledi.

Kudeyh, şimdi ise çadırda yaşayan üç aile için sadece iki kilogram çörek hazırlayabildiklerini aktardı.

Üç ailenin bir çadırda yaşadığını dile getiren Kudeyh, "Allah'tan savaşın bitmesini ve memleketimize dönmeyi diliyoruz. Yine akrabalarımızla bir araya gelmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de yerinden edilen aileler imkansızlıklara rağmen bayram çöreği geleneğini yaşatıyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Gazze'de yerinden edilen aileler imkansızlıklara rağmen bayram çöreği geleneğini yaşatıyor - Son Dakika
