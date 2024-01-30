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Gazze'de yerinden edilen Filistinliler çadırlarda zor koşullarda yaşıyor - Son Dakika
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Gazze'de yerinden edilen Filistinliler çadırlarda zor koşullarda yaşıyor

Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş on binlerce Filistinli, çadırlarda yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamamaktan yakınıyor. Yağmur kaynaklı su baskınları ve eksik tuvaletler nedeniyle hastalıkların yayılma riski artıyor.

Gazze\'de yerinden edilen Filistinliler çadırlarda zor koşullarda yaşıyor
30.01.2024 - 15:30,
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GAZZE, 30 Ocak (Xinhua) -- Filistinli Om Mohammed Al-Attar, üç gecedir Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan çadırında mekik dokuyarak beş çocuğunun yataklarına sızan yağmur suyunu dışarı atmaya çalışıyor.

Yaşlı gözlerle Xinhua'ya konuşan 45 yaşındaki kadın, "Şiddetli yağmurda yatakları ve kıyafetleri ıslandığı için çocuklarımın gözüne uyku girmedi. Onları soğuktan koruyacak herhangi bir örtü olmaksızın dışarıda durmak zorunda kaldılar" dedi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kasabasından Refah kentine göçmek zorunda kalan Al-Attar, ailesinin evsiz kaldığını ve "kendilerini İsrail bombaları şöyle dursun soğuktan bile koruyamayan" bir çadırda yaşadıklarını söyledi.

Aynı sıkıntılı koşullar, karısı ve altı çocuğuyla Cibaliye mülteci kampında yerinden edildikten sonra Refah kentine gelen Walid Hammad'ı da sarsmış.

Geceleyin ailesiyle yağmur suları altında kalan Hammad, ertesi sabah güneş doğar doğmaz çadırı incelediğinde ahşap direklerin kırıldığını ve çadırın içindeki her şeyin su altında kaldığını, içeride küçük bir göl oluştuğunu görmüş.

Xinhua'ya konuşan Hammad, "Bu çile daha ne kadar sürecek bilmiyorum. Ölümden kaçtık, şimdi de yağmurdan kaçıyoruz. Ancak gündelik ihtiyaçlarımızı karşılayamadığımız bir durumda dondurucu soğukta başımıza bela olan hastalıklardan kaçamadık" dedi.

Hammad ve Al-Attar, İsrail'in kuşatma altındaki kıyı şeridine düzenlediği askeri operasyondan kaçmak isteyen, zorla yerinden edilmiş on binlerce Filistinlinin yaşadığı çadırlarda yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayamamaktan yakınıyor.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'de yerinden edilmiş on binlerce insanın yiyecek, su, barınma, tıbbi bakım eksikliği nedeniyle geçici barınma bölgelerinde feci koşullardan muzdarip olduğu konusunda uyardı.

BM ajansı, özellikle yağmur kaynaklı su baskınlarında "tuvalet bulunmaması nedeniyle hastalıkların yayılma riskinin arttığı" uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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