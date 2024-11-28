Gazze'de Yerinden Edilenlerin %90'ı Çadırlarda Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'de Yerinden Edilenlerin %90'ı Çadırlarda Yaşıyor

DSÖ, Gazze'deki yerinden edilenlerin %90'ının çadırlarda yaşadığını ve sağlık durumlarının kritik olduğunu bildirdi.

28.11.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in saldırıları altında bulunan Gazze'de yerinden edilenlerin yüzde 90'ının çadırlarda yaşadığını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle bir yıl önce yerinden edilenlerin neredeyse tamamının kamu binalarında veya akrabalarının yanında barındığını hatırlatan Ghebreyesus, "Şu anda Gazze'de yerinden edilenlerin yüzde 90'ı çadırlarda yaşıyor. Bu onları solunum yolu ve diğer hastalıklara karşı savunmasız bırakıyor." dedi.

Ghebreyesus, kış mevsiminin gelmesiyle soğuk hava ve yağışların, güvensizliği ve yetersiz beslenme durumunu daha da kötüleştirmesinin beklendiğini söyledi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine uyguladığı ablukanın devam ettiğine dikkati çeken Ghebreyesus, "Abluka, battaniye, yakıt ve gıda gibi temel kaynakların girişini kısıtlıyor, bunların hepsi zaten yetersiz." diye konuştu.

Ghebreyesus, DSÖ ve ortaklarının bu hafta Gazze'nin kuzeyine üç günlük ziyaret düzenlediğini ifade ederek, ekibin 5 hastane dahil belirli sağlık tesislerini ziyaret ettiğini söyledi.

Bölgede çok sayıda travma hastası ve tedaviye ihtiyaç duyan kronik hasta olduğunun belirtildiğini aktaran Ghebreyesus, "Temel ilaçlarda kritik kıtlık, sağlık çalışanları arasında da önemli psikolojik stres var." diye konuştu.

Ghebreyesus, DSÖ'nün ortaklarıyla, sağlık hizmetleri ve malzemelerini sunmak için elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, "her şeyin" İsrail'in izin verdikleri olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 282 Filistinli öldü, 104 bin 880 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 379'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 806 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeyi sürdürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, Tedros Adhanom, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Sağlık, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Yerinden Edilenlerin %90'ı Çadırlarda Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:24 Sağlık Bakanlığı’ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların ’oltalama’ ile verilerini aldılar Sağlık Bakanlığı'ndan e-nabız verilerinin çalındığı iddialarına açıklama: Bazı insanların 'oltalama' ile verilerini aldılar
18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
09:35 Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı Tuna Kiremitçi, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
09:32 Şampiyonlar Ligi’ne damga vuran an: Ancelotti Arda’ya bağırdı Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran an: Ancelotti Arda'ya bağırdı
09:15 Seda Bakan’ın cesur pozlarına yorum yağdı Seda Bakan'ın cesur pozlarına yorum yağdı
09:04 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor 13 yaş altına sosyal medya yasağı geliyor
08:51 Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid dağıldı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
08:19 Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı Bir işletmenin pişmiş dönere çiğ et takviyesi kameralara yakalandı
08:18 Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere Otomotiv devi Nissan iflas bayrağını çekmek üzere
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 21:02:39. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'de Yerinden Edilenlerin %90'ı Çadırlarda Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.