Gazze'de Yetersiz Beslenme Nedeniyle 66 Çocuk Hayatını Kaybetti

Hamas, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'de yaşanan açlık ve yetersiz beslenmenin çocukları hayattan kopardığını belirtti.

Gazze'de yetersiz beslenme sonucu ölen çocuk sayısının 66'ya yükselmesiyle ilgili Hamas'tan yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Açlık ve yetersiz beslenme Gazzeli çocukları kırıp geçiriyor. 66'dan fazla çocuk, savaş suçlusu Netanyahu hükümetinin uyguladığı sistematik aç bırakma politikası ve ablukanın sebep olduğu yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Masum çocuklar ile sivillerin açlık, bombardıman ve katliamlarla hedef alınmasının uluslararası hukukun ve tüm insani değerlerin ihlali olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in süregelen aç bırakma politikasının durdurulması için dünyanın derhal harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi bugün yaptığı açıklamada, yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısının 66'ya yükseldiğini duyurmuştu.