Gazze'de yıkılmış bir binanın enkazı yakınında saç kesimi

GAZZE, 25 Mart (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yıkılmış bir binanın enkazı yakınında bir adamın saçlarını kesen bir kişi, 24 Mart 2024. (Fotoğraf: Xinhua)
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yer alan 'gayrimeşru ilişki sonrası internetten bebek satışı yapıldığı' iddiasıyla ilgili inceleme başlattı ve söz konusu internet sitesine erişimin engellenmesi için başvurdu. Bakanlık, konunun detaylı incelenmesi için savcılığa suç duyurusunda bulundu ve söz konusu internet sitesine erişim engeli kararı alınması için başvuru yaptı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda barakada hasar meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP'nin Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile Erhan Üstündağ, Murat Çetinkaya, Yüksel Yancı ve gazeteci İsmail Güneş'in vefatlarının 15. yılında Sivas'ta anma programı düzenlendi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve diğer parti üyeleri, şehitlerin kabirlerine karanfil bırakarak dua etti. Destici, yaptığı konuşmada şehitleri rahmetle anarken, Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.
Yerli ve Milli Parti (YMP) İstanbul İl Başkanı Hasan Vatansever, İl Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Meriç Koç ile birlikte Yeniden Refah Partisinin (YRP) İstanbul mitingine katıldı. İki parti arasındaki ittifak sürecinin siyasi arenadaki dengeyi etkileyecek önemli bir adım olduğu belirtilirken, bu katılımın dayanışma ve ortak amaçlar doğrultusunda birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi.
Hakkari'nin Yüksekova-Van karayolunda meydana gelen heyelan sonucu yol ulaşıma kapatıldı. Heyelan nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri, heyelanı temizlemek ve yolun güvenliğini sağlamak için çalışmalara başladı. Sürücüler ve vatandaşlar uyarıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir şahıs, kahvehanede tartıştığı husumetlisini tabanca ile vurarak öldürdü. Şüpheli yakalandı.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Reşatbey, Atatürk ve Seyitahmet Mahallelerine yeni bir kültür ve sanat merkezi kazandırılacağını açıkladı. Yeni merkez, çocukların ulaşım sıkıntısı çekmeden gidebilecekleri bir konumda olacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Gaziantep’te geçen sene 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı 20 kilo antepfıstığı alıyormuş, bu sene 10 bin lira sadece 15 kilo alıyor. Yani 4 alıyorken 3 alabiliyorsunuz, alım gücünün 1 senedeki kaybı bu. Gazianep’te en kötü evin kirası kaç para; 10 bin lira, emeklinin maaşı da 10 bin lira. Kirayı verirse aç oturacak, karnını doyurursa sokakta kalacak, böyle bir anlayış olmaz. Tayyip Bey, bak; emeklilerin keyfi yerinde değil emeklinin canı çıktı. Tayyip Bey, ben seninle emeklinin arasında değilim ben emeklinin yanındayım, arkasındayım” dedi.
Çin'in önde gelen yeni enerjili araç imalatçısı BYD, 7 milyonuncu aracını üretti. BYD, dünyada bu büyüklükte yeni enerjili araç üretim ölçeğine ulaşan ilk otomobil üreticisi oldu. Şirketin tamamen elektrikli binek otomobil satışları, Tesla'yı geride bırakarak küresel çapta birinci sıraya yerleşti. BYD, dünya genelinde 76 ülke ve bölgeye yeni enerjili araç satışı gerçekleştiriyor.
BM Güvenlik Konseyi, Gazze Şeridi'nde Ramazan ayı boyunca kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes sağlanması ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmasını talep eden kararı kabul etti. ABD, oylamada çekimser kalarak veto hakkını kullanmadı. Karar tasarısında, Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlanmasının acil olarak ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararın uygulanması gerektiğini belirtti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ABD'nin veto etmemesi halinde İsrail heyetinin ABD ziyaretini iptal edeceğini tehdit etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile birlikte Kırıkkale Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında çocuklarla ilgilenen Bakan Güler, toplantıda kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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