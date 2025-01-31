Gazze'de Yıkım ve Yeni Hayat Mücadelesi

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Hamas ile İsrail arasında varılan mutabakatın ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle yaşadıkları evlerin bulunduğu bölgeye dönen Filistinliler, yıkım ve enkazla karşılaşıyor.

Gazze'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesine dönen Filistinliler, İsrail saldırılarının yol açtığı ağır yıkım nedeniyle daha önce yaşadıkları yerlerin tanınmaz hale geldiğini gördü.

Bu kişilerden Filistinli Sahir Şemellah, AA muhabirine, evlerinin bulunduğu yerde kendi imkanlarıyla barınacak bir yer yaptıklarını, enkazların arasında yeniden bir yaşam kurmaya çalıştıklarını anlattı.

Evlerinin bulunduğu bölgenin İsrail askerleri tarafından tanınmayacak hale getirildiğini aktaran Şemellah, temiz içme suyu ve elektrik sıkıntısının yanı sıra altyapının da tamamen tahrip edildiğini vurguladı.

"Burada yaşamak için hiçbir şey yok"

Şemellah, ahşap ve naylonlardan kurdukları derme çatma barakalarda "sıfırdan her şeyi yapmak zorunda kaldıklarını" belirtirken, "Burada yaşamak için hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Bölgeye çadırlar, temiz su ve tuvalet başta olmak üzere insani yardımların getirilmesini isteyen Şemellah, 15 kişilik ailesiyle yeni bir yaşam kurmak için evlerin enkazından topladığı malzemelerle çadır yaptıklarını sözlerine ekledi.