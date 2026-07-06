Gazze'de Yönetim Değişikliği

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, Gazze Şeridi'nde yönetimin "Ulusal Gazze Yönetim Komitesine" devredilmesi kapsamında Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanının istifa ettiğini ve komitenin feshedildiğini açıkladı.

Hükümet Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hükümet yönetiminin "Ulusal Gazze Yönetim Komitesine" devrine yönelik idari ve hukuki hazırlıkların tamamlandığı, bu kapsamda Hükümet Acil Durum Komitesi Başkanı ve Vekaleten Hükümet Takip Başkanı Muhammed Abdulhalik el-Ferra'nın görevinden istifa ettiği ve Acil Durum Komitesinin feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, Gazze'deki hükümet kurumlarının daha önce de yönetimin "Ulusal Gazze Yönetim Komitesine" devredilmeye hazır olduğunu birçok kez açıkladığı hatırlatılarak, bu sürecin fiilen hayata geçirilmesi için yeni ve stratejik adımlar atıldığı ifade edildi.

İdari devir sürecine ilişkin tüm hazırlıkların tamamlandığı aktarılan açıklamada, yapılan düzenlemelerin Filistinli grupları temsil eden ulusal heyete, aşiret ve kabilelerin üst komitesine, sivil toplum kuruluşlarına ve Birleşmiş Milletler gözlemcisinin katılımıyla resmi olarak sunulduğu belirtildi.

Açıklamada, hükümet bünyesinde görevlerini sürdüren teknik ve mesleki personelin, kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama ve idari boşluk yaşanmaması amacıyla görevlerine devam edeceği bilgisine yer verildi.

Kamu hizmeti sunan tüm çalışanların "devlet personeli" olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu personelin "Ulusal Gazze Yönetim Komitesinin" sorumluluğu altında görev yapmaya ve komitenin alacağı kararları uygulamaya hazır olduğu ifade edildi.

Açıklamada, ilgili tüm taraflara "Ulusal Gazze Yönetim Komitesinin" en kısa sürede göreve başlayarak idari ve ulusal sorumluluklarını üstlenmesi çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, söz konusu adımların, İsrail'in sürdürdüğü saldırılar, yeniden imar sürecindeki gecikme, ablukanın devam etmesi ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilmemesi nedeniyle zorlaşan insani koşullar altında Filistin halkının yaşadığı sıkıntıları hafifletmeyi amaçladığını belirtti.

"Barış Konseyi", "Gazze Ulusal Yönetim Komitesi" ve "Uluslararası İstikrar Gücü"nü içeren Gazze'nin geçiş dönemi yönetim yapıları, Beyaz Saray tarafından 16 Ocak'ta duyurulmuştu.