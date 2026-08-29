Gazze'de Zorla Kaybedilenlerin Sayısı Tahmin Edildi - Son Dakika
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Gazze'de Zorla Kaybedilenlerin Sayısı Tahmin Edildi

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Filistinli Merkezi, İsrail'in Gazze saldırılarında 2,5-3 bin kişinin zorla kaybedildiğini açıkladı.

Filistinli Kayıplar ve Zorla Kaybedilenler Merkezi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında yaklaşık 2 bin 500 ila 3 bin kişinin zorla kaybedilmiş olabileceğini bildirdi.

Merkez, her yıl 30 Ağustos'ta anılan "Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sırasında yaklaşık 2 bin 500 ila 3 bin kişinin zorla kaybedilmiş olabileceği belirtilerek, söz konusu tahminin 317 vakalık örneklem üzerinden hazırlanan analitik bir çalışmaya dayandığı kaydedildi.

Çalışmanın, Gazze Şeridi'nde daha geniş çaplı bir zorla kaybetme örüntüsü bulunabileceğine işaret eden ve araştırılması gereken göstergeler ortaya koyduğu vurgulandı.

Açıklamada, Gazze Şeridi merkezli insan hakları kuruluşu olan Filistinli Kayıplar ve Zorla Kaybedilenler Merkezi'nin, kayıp ve zorla kaybetme vakalarını belgelediği, kişilerin akıbetlerini araştırdığı ve ailelerinin haklarını takip ettiği aktarıldı.

Merkezin açıklamasında, çalışmanın kayıp kişilerin aileleri tarafından yapılan ihbarlar ile sahada belgelenen vakalara dayandığı, Gazze'deki tüm kayıp veya zorla kaybetme vakalarını temsil etmediği belirtildi.

En fazla vaka Gazze kentinde

Merkezin açıklamasında, incelenen 317 vakadan 302'sini erkeklerin oluşturduğu, bu sayının toplamın yüzde 95,27'sine karşılık geldiği, 15 vakanın ise kadınlardan oluştuğu aktarıldı.

Örneklemde ayrıca 41 çocuk ile 60 yaş ve üzeri 17 kişinin bulunduğu belirtildi.

En fazla zorla kaybetme vakasının 89 vakayla Gazze kentinde kaydedildiği, Gazze'nin kuzeyinde 74, Han Yunus'ta 59, Gazze'nin orta kesimlerinde 37 ve Refah'ta 32 vaka tespit edildiği aktarıldı.

Zorla kaybetme koşulları bakımından ilk sırada, İsrail güçlerinin evlere baskın düzenlemesi ve mahalleleri kuşatması sırasında yaşanan 76 vakanın yer aldığı ifade edildi.

Bunu, evlerine dönmeye veya ihtiyaçlarını almaya çalışırken kaybolan kişilere ilişkin 60 vaka, yerinden edilme sırasında veya askeri kontrol noktalarından geçerken kaybolan kişilere ilişkin 42 vaka ve yiyecek ararken ya da yardımların dağıtılmasını beklerken kaybolan kişilere ilişkin 39 vaka??????? izledi.

Merkezin açıklamasında, tıbbi tesislerin kuşatılması veya basılması ya da hastaların nakledilmesiyle bağlantılı 22 vakanın ve gazetecilik ile saha çalışmaları sırasında yaşanan 10 vakanın da belgelendiği bildirildi.

Enkaz altındaki kayıplar farklı değerlendiriliyor

Merkezin açıklamasında ayrıca İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların enkazı altında 4 bin ila 5 bin kayıp kişinin bulunduğunun tahmin edildiği, ancak bu kişilerin, zorla kaybedilmiş olabileceğinden şüphelenilen kişilerle karıştırılmaması gerektiği vurgulandı.

Filistin Adalet Bakanlığı, Nisan 2026'da yaptığı açıklamada, Ekim 2023'ten bu yana 11 bin 200'den fazla Filistinlinin kayıp veya zorla kaybedilmiş olarak kayıtlara geçtiğini, bunların 4 bin 700'den fazlasının kadın ve çocuklardan oluştuğunu bildirmişti.

Uluslararası soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler, zorla kaybetmeyi, bir kişinin devlet makamları veya devletin desteği ya da onayıyla hareket eden kişiler tarafından tutuklanması, gözaltına alınması veya kaçırılmasının ardından özgürlüğünden mahrum bırakıldığının kabul edilmemesi ya da kişinin akıbeti veya nerede olduğuna ilişkin bilgi verilmemesi olarak tanımlıyor.

Açıklamada, tüm kayıpların akıbetinin açıklanması, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin tutuklulara erişiminin güvence altına alınması ve zorla kaybetme vakalarını soruşturmak ve sorumluları hesap vermeye zorlamak üzere bağımsız bir uluslararası mekanizma kurulması çağrısında bulunuldu.

İsrail, ABD'nin desteğiyle Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürüyor. Saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 174 binden fazla Filistinli yaralandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Zorla Kaybedilenlerin Sayısı Tahmin Edildi - Son Dakika

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