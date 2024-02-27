Gazze'deki Avde Hastanesi, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalabilir - Son Dakika
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Gazze'deki Avde Hastanesi, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalabilir

Gazze\'deki Avde Hastanesi, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalabilir

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Avde Hastanesi, tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalma riskiyle karşı karşıya. Hastane yetkilileri, bölgedeki diğer hastanelerin tamamen hizmet dışı olduğunu belirterek, Avde Hastanesinin de kapanması durumunda bölge sakinlerinin temel sağlık hizmetlerinden mahrum kalacağını ifade etti. Acil servisler, kadın doğum klinikleri, ameliyathane, radyoloji ve laboratuvar hizmetlerinin de artık verilemez hale geldiği belirtildi.

27.02.2024 17:51  Güncelleme: 17:54
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Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde bulunan Avde Hastanesinin, tıbbi malzeme, ilaç ve yakıt eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalabileceği uyarısında bulunuldu.

Hastane yetkililerinden Doktor Muhammed Saliha, düzenlediği basın toplantısında, kuzeydeki hastanelerin tümünün hizmet dışı olduğunu hatırlatarak, "Avde Hastanesinin de hizmet dışı kalması, bölge sakinlerinin temel sağlık hizmetlerinden tamamen mahrum kalmasına yol açacaktır." dedi.

Acil servisler, kadın doğum kliniklerinin yanı sıra ameliyathane, radyoloji ve laboratuvar hizmetlerinin de artık verilemez hale geldiğini ifade eden Muhammed, bu hizmetlerin tamamen durma noktasına gelebileceğini vurguladı.

İsrail'in, büyük bölümünü hedef aldığı saldırıları ile 18 gün süren kuşatmasının ardından Avde Hastanesi, 11 Şubat'ta yüzde 50 kapasiteyle zorlu şartlar altında hasta ve yaralılara yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

Kaynak: AA

Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Avde Hastanesi, tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hizmet dışı kalabilir - Son Dakika

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