Gazze\'deki Aziz Porphyrius Kilisesi\'ne sığınan Filistinli Hristiyanlar savaşın sona ermesi için dua ediyor

İsrail'in şiddetli saldırıları sonucu büyük yıkıma tanık olan Gazze kentindeki Aziz Porphyrius Kilisesi'ne sığınan çok sayıdaki Filistinli Hristiyan, savaşın sona ermesi için dua ediyor.

Üç aydan uzun süredir devam eden İsrail saldırıları, ilk inşası M.S 425'e kadar uzanan ve dünyanın en eski üçüncü kilisesi sayılan Porphyrios Kilisesi'nin ışıklarını söndürüp, çan seslerini yok etti. Şimdilerde kilisenin çevresinden savaş uçakları ve bombalama sesleri yükseliyor.

Ortodokslar dahil Doğu takvimini esas alan Hristiyan mezhepler, her yıl 6-7 Ocak'ta Noel'i kutluyor.

Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanların yaklaşık yüzde 70'i Rum Ortodoks mezhebine, geri kalanı ise Latin Katolik mezhebine mensup.

Filistinli Hristiyanların bayramlarda duydukları sevinç duygusu, yerini, kaybettiklerine duydukları üzüntü ve yaşanacaklara dair korku ve kaygıya bırakmış durumda.

Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanlar da diğer tüm bölge sakini Filistinliler gibi İsrail'in yıkıcı saldırılarından ve birçoğunun ölümüne yol açan şiddetli ve yoğun bombardımandan kurtulamadı.

Savaşın bitmesi için dua

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları nedeniyle yaklaşık 20 akrabasıyla Porphyrios Kilisesi'ne sığınan Filistinli Hristiyan Rimon Kattan (45), AA muhabirine, "Hristiyan aileler bombardımandan korunmak için kiliselere, Tanrı'nın evlerine sığındılar." dedi.

Kattan, "Artık savaşın bitmesinden başka bir şeyin hayalini kurmuyoruz. Bayram bizim için kutsal bir gün ama savaşın bitmesi artık bayramdan daha önemli." ifadelerini kullandı.

Tüm Hristiyanların savaşın bitmesi için dua ettiğine dikkati çeken Kattan, Gazze Şeridi'nin bir an önce barış ve güvenliğe ulaşması temennisinde bulundu.

İsrail'in saldırıları bizi kutlamalardan mahrum bıraktı

Kattan, İsrail saldırılarının Gazze'de yaşayan Hristiyanların, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bulunan Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde düzenlenen Noel kutlamalarına katılmalarını engellediğine vurgu yaparak, "Gazze'de durumların bu seviyeye gelmesinden dolayı çok üzülüyorum." dedi.

Gazzeli Hristiyanların eskiden İsrail'in izin vermesiyle Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'ndan geçerek Doğuş Kilisesi'nde düzenlenen kutlamalara katıldığını hatırlatan Kattan, geçen yıllardaki Noel atmosferini şöyle anlattı:

"Kilisenin ışıklarını yakar, bayram gecesinde dua eder, aile ve dostlarımızı ziyaret eder, kutlamak için bazı yerlere giderdik."

Hedef alınma korkusu

Gazze'deki Hristiyanlar, İsrail'in saldırıları sırasında hedef alınmaktan korkuyor.

Kudüs Latin Patrikhanesi'ne göre, 16 Aralık'ta Gazze kentindeki Kutsal Aile Kilisesi'nde İsrailli bir keskin nişancının kurşunlarına hedef olan Hristiyan bir kadın ve kızı öldürülmüştü.

Ayrıca Aziz Porphyrius Kilisesi de 19 Ekim'de İsrail'in bombalamasına maruz kalmış ve çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 18 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Söz konusu saldırıda hayatını kaybedenler, İsrail savaşı sonucunda evlerinden çıkmak zorunda kalıp kiliseye sığınan Hristiyan ve Müslümanlardan oluşuyordu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde devam eden savaş nedeniyle 3 kilise ağır hasar gördü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin çocuk, 7 bin kadın olmak üzere, 22 bin 722 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 176'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 510 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 148 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.