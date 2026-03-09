Gazze'deki Can Kaybı 72 Bin 133'e Ulaştı - Son Dakika
Gazze'deki Can Kaybı 72 Bin 133'e Ulaştı

09.03.2026 11:50
İsrail'in Ekim 2023'teki saldırılarında ölü sayısı 72 bin 133'e yükseldi, yaralı sayısı 171 bin 826.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 133'e ulaştı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürüyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarında, yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 7 ölü ve 17 yaralı getirildiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 648 kişinin öldürüldüğü, 1728 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 755 cenazenin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başladığı saldırılarda toplam can kaybının 72 bin 133'e, yaralı sayısının 171 bin 826'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

