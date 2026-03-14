Gazze'deki Can Kaybı 72 Bini Geçti
Gazze'deki Can Kaybı 72 Bini Geçti

14.03.2026 13:16
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda ölü sayısı 72,234'e yükseldi. Yaralı sayısı artıyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 7 artarak 72 bin 234'e ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıpları ile enkazdan yeni çıkartılan cenazelere ilişkin son verileri paylaştı.

İsrail saldırılarıyla, son 48 saatte 7 Filistinlinin naaşı ile 13 yaralının hastanelere ulaştırıldığı bildirildi.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda ise 658 kişinin öldüğü, 1754 kişinin yaralandığı, enkaz altından da 756 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Adli Tıp Kurumu'nun kayıp dosyaları ve ihbarları değerlendirerek, 1 Mart'tan bu yana tamamladığı ve onayladığı verilerin ardından toplam can kaybına 91 kişinin daha eklendiği aktarıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

