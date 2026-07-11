Gazze'deki Can Kaybı 73 Bin 221'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'deki Can Kaybı 73 Bin 221'e Ulaştı

11.07.2026 11:46
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İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 73 bin 221 oldu.

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 221'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 48 saatte İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden 7 kişinin cenazesi ile 28 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği aktarıldı.

Hastanelere ulaştırılanlardan 6 Filistinlinin yeni saldırılarda öldüğü, bir kişinin ise enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1098 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 535 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 800 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 221'e, yaralı sayısının 173 bin 643'e yükseldiği ifade edildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Adli Tıp Kurumunun haziran ayı başından bu yana kayıp dosyaları ile ihbarları inceleyerek doğruladığı veriler doğrultusunda toplam can kaybına 96 kişinin daha eklendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Can Kaybı 73 Bin 221'e Ulaştı - Son Dakika

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