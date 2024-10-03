Gazze'deki Can Kayıpları 41.788'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'deki Can Kayıpları 41.788'e Ulaştı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 41.788'e yükseldi.

03.10.2024 12:46
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 788'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 363 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "8 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 99 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 169 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı soykırımda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 788'e, yaralı sayısının da 96 bin 794'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Kaynak: AA

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