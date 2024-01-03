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Gazze'deki çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerinin çığlıkları görüntülendi - Son Dakika
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Gazze'deki çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerinin çığlıkları görüntülendi

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerinin çığlık attığını gösteren videoları yayınladı. Görüntülerde, Filistinli direnişçilerin ağır ateşine maruz kalan askerlerin yanı sıra yaralı askerleri kurtarmaya çalışan diğer askerler de görülüyor. Videolarda askerlerin acı içinde çığlık attığı, bazılarının ise yaralı olduklarını fark ettiği anlarda panik yaşadığı görülüyor.

Gazze\'deki çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerinin çığlıkları görüntülendi
03.01.2024 - 06:09,
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İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da Filistinli direnişçiler ile çıkan çatışmalarda yaralanan İsrail askerlerinin çığlık attığını gösteren video yayınladı.

KAN'ın yayınladığı görüntülerde, bir apartman dairesinde Filistinli direnişçilerin ağır ateşine maruz kalan 16 İsrail askerinin yanı sıra yaralı askerleri kurtarmaya çalışan diğer askerler görülüyor.

Videolardan birinde bir askerin "Kardeşim öleceğim, ayakta duramıyorum, kardeşim bacaklarımı hareket ettiremiyorum" diye bağırdığı görülürken, tedavi gördüğü sırada kameraya konuşan asker, "Ellerimde ve bacaklarımda kanama olduğunu fark ettim." diyor.

Başka bir videoda ise bir asker "Ayağım, ayağım" diye bağırırken, ardından bir başka asker "Elimi kaybettim, elim yok, elim yok" diye bağırıyor. Asker, "Elimi kaybettiğimi ve tehlikeli bir bölgede olduğumu fark ettim." diye konuşuyor.

Asker, sol tarafa baktığını ve kendisine yardım edecek kimsenin olmadığını fark ettiğini, üzerlerine roket atıldığını, kendisinin ve herkesin öleceğini hissettiğini söylerken, onu kurtarmaya çalışan bir asker, "Hareket etmek zorundasın, yürümek zorundasın" diye bağırıyor.

Askerler daireyi boşaltırken askerlerden biri "Başka yaralı var mı?" diye bağırırken, başka bir asker "Bir yaralı var." şeklinde cevap veriyor.

KAN'ın haberinde, videoların askerlerin üzerine yerleştirilen kameralardan çekildiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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