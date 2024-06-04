Gazze'deki çocukların yüzde 85'i her üç günden en az birini aç geçiriyor - Son Dakika
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Gazze'deki çocukların yüzde 85'i her üç günden en az birini aç geçiriyor

Gazze\'deki çocukların yüzde 85\'i her üç günden en az birini aç geçiriyor

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'deki çocukların yüzde 85'inin her üç günden en az birini hiç yemek yemeden geçirdiğini, bölgeye 6 Mayıs'tan bu yana giren yardım tırı sayısının da günlük ortalama 8 olduğunu açıkladı. İsrail'in Gazze'ye giren yardımları engellemesi ve bombardımanı sürdürmesi nedeniyle bölgede yardım dağıtma işleminin ve yardım gönüllülerinin bölgeye girişinin imkansız hale geldiği ifade edildi.

04.06.2024 14:05
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Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, Gazze'deki çocukların yüzde 85'inin her üç günden en az birini hiç yemek yemeden geçirdiğini, bölgeye 6 Mayıs'tan bu yana giren yardım tırı sayısının da günlük ortalama 8 olduğunu açıkladı.

Oxfam'dan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye giren yardımları engellemesi ve bombardımanı sürdürmesi nedeniyle bölgede yardım dağıtma işleminin ve yardım gönüllülerinin bölgeye girişinin imkansız hale geldiği ifade edildi.

Açıklamada sınır kapılarının kapatılması, yardım kuruluşlarının sık sık yerlerini değiştirmeye zorlanması ve yardım malzemelerinin bölgeye girişinde yaşanan uzun kontrol sürecinin, yardım kuruluşlarının çalışmasını imkansızlaştıran etkenlerden olduğu kaydedildi.

Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasıyla binlerce yardım tırının Kerem Şalom Sınır Kapısı'nda uzun kuyruklar oluşturduğunun altı çizilen açıklamada, "Ancak sınırın ötesi aktif bir çatışma alanı ve çok tehlikeli. İsrail'in bölgeye giren yardımların toplanması ve dağıtılmasını onaylama sürecinin uzaması, çoğunlukla dağıtma işlemlerinin ertelenmesine neden oluyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazze nüfusunun üçte ikisinden fazlasının, tüm bölgenin yüzde 20'sinden küçük bir alana sıkıştığı vurgulanan açıklamada, İsrail'in bölgeye sığınanlara tam destek vereceği garantisine rağmen Gazze'nin çoğunun insani yardımlara ulaşamadığı aktarıldı.

6 Mayıs'tan bu yana günlük ortalama 8 yardım tırı Gazze'ye girebildi

Açıklamada, Gazze'deki insani duruma ilişkin istatistikler de paylaşıldı. Buna göre 69 kilometrekarelik alanı oluşturan El Mevasi, Han Yunus ve Deyr el Balah'ta 1,7 milyon kişi yaşıyor.

Gazze'deki çocukların yüzde 85'i her üç günden en az birinde hiç yemek yemiyor. El Mevasi'de bulunan 500 bin kişi, 121 tuvaleti paylaşıyor. Bu sayı, her 4 bin 132 kişiye bir tuvalet düştüğü anlamına geliyor.

Bölgede insani yardım operasyonları için ihtiyaç olan yakıt miktarı 400 bin litreyken bunun yalnızca yüzde 19'u karşılanabiliyor. Buna da her gün ulaşılamıyor.

Gazze'ye giren yardım oranında da 6 Mayıs'tan bu yana üçte ikilik düşüş yaşandı. O tarihten bu yana günlük ortalama 8, toplamda ise 216 yardım tırı bölgeye girebildi.

Bölgeye, yardım tırları giremezken her gün yüzlerce ticari mal taşıyan tırın girişine izin veriliyor. Bu durum Gazze'de bazı malların bulunma ihtimalini artırsa da çoğunlukla besin değeri düşük ürünler ya da temel ihtiyaç malzemesi olmayan enerji içeceği gibi ürünler bölgeye giriyor.

Evlerini terk edenler, en basit çadıra bile yaklaşık 700 dolar para ödüyor. Küçük bir bölgeye çok sayıda insanın sığınması yer sıkıntısını da beraberinde getiriyor.

Açıklamaya göre Deyr el Balah'ta mezarlıklarda dahi çadırlar bulunuyor.

Kafeinli içeceklere izin veriliyor

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxfam Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Sally Abi Khalil'e göre, açlık bölgede en büyük ölüm sebeplerinden biri haline geliyor.

"Yetersiz beslenen insanlara gidecek tonlarca gıdayı engellerken kafeinli içecekler ve çikolatalara izin vermek mide bulandırıcı." ifadesini kullanan Abi Khalil, İsrail'in işgalci güç olarak Gazze halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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