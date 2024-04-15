Gazze'deki Filistinli Çocuklar, Çadır Sınıflarda Eğitime Devam Ediyor

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Gazze Şeridi'nde aylardır aralıksız devam eden İsrail saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek bölgenin güneyindeki Refah kentine sığınan Filistinli çocuklar, derme çatma çadırlarda eğitime devam ediyor.

Filistinli 41 yaşındaki öğretmen Cemile Halava ile öğretmen arkadaşları, İsrail'in Gazze Şeridi'ni enkaz yığınına çeviren saldırılarının yol açtığı kısıtlı koşullara rağmen Refah kentindeki bir kampta küçük bir çadırı çocukların eğitim görebileceği bir sınıfa çevirdi.

Halava ve arkadaşları, tüm olumsuzluklara rağmen çocuklara Filistin eğitim müfredatına göre ders vermeye azim ve özveriyle devam ediyor.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındıkları kampta, küçük bir yazı tahtasının yer aldığı çadır sınıftan Filistinli çocukların ders sesleri yükseliyor.

AA muhabirine konuşan Halava, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'den önce Musab bin Amir Kız Okulu'nda müdür olduğunu, saldırılardan bu yana geçen yaklaşık 7 ay boyunca da eğitim hayatından mahrum bırakılan çocuklarla ilgilendiklerini söyledi.

"Çadır Sınıf" ilgiyle karşılandı

Halava, "Çadırdaki eğitim, öğrencilerden ve yerinden edilmiş aileler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı, takdir edildi, güzel geri dönüşler alıyoruz." dedi.

Saldırılar nedeniyle okula gidemeyen çocukların bulabildikleri kalem ve kağıtlara bir şeyler yazmaya çalışmasını ve okullarına duydukları özlemi fark ettikten sonra çadır sınıf fikrini geliştirdiklerini kaydeden Halava, şunları söyledi:

"Bu fikir diğer öğretmen arkadaşlarımız tarafından da beğenildi. Kamptaki çocuklara ders vermek için bir girişim başlattık; birkaç defter, kalem ve tebeşirle basit bir çadır sınıf kurduk. Fikir, kamp sakinleri, öğrenciler ve yerel kurumlar tarafından da memnuniyetle karşılandı. Birinci ve ikinci sınıftaki çocuklara ders verilecek çadırın basit bir şekilde kurulması için bir miktar destek sağlandı."

Halava, "Okuma yazma bilmeyen bir nesil yetişmesin diye çocuklara Filistin müfredatı kapsamında ders verebilmek için tüm zorluklara rağmen çabalıyoruz." diye konuştu.

İsrail'in düzenlediği saldırılarda çok sayıda okulun ve eğitim kurumunun yıkıldığını hatırlatan Halava, Gazze Şeridi'ndeki saldırılar devam ederse başka çadır sınıflar da kurmayı planladıklarını dile getirdi.

Halava, imkanların çok kısıtlı olduğunu belirterek, kitap ve kırtasiye gibi eğitim malzemelerinin olmadığını; soğutma imkanının olmaması nedeniyle çadırın içinin çok sıcak olduğunu belirtti.

Kısıtlı imkanlar

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki evinden Refah kentine zorla yerinden edilen öğretmen Riham Ebu Matar ise "Saldırılar ve mevcut imkanların yetersizliği nedeniyle çocuklara çadırda eğitim veriyoruz." diye konuştu.

Ebu Matar, "Saldırılar nedeniyle bir neslin eğitimsiz ve cahil olmasını istemiyoruz. Bu nedenle onlara Arapça, İngilizce, matematik ve İslami ilimler dersleri veriyoruz." dedi.

Filistinli öğretmen Ebu Matar, saldırılar nedeniyle eğitim haklarından mahrum edilen öğrencilere ulaşmayı hedefleyen projenin desteklenmesini umduğunu ifade etti.

Çadır sınıfta eğitim alan öğrencilerden Leyyan Mucbir ise "Saldırılar nedeniyle derslere ara verildi. Bugün ise çadır sınıflarda İngilizce, Arapça, matematik ve Kur'an-ı Kerim derslerine başladık." şeklinde konuştu.

Saldırılarda çok sayıda çocuğun yaşamını yitirdiğini, geride kalanların da eğitimden mahrum bırakıldığını söyleyen Mucbir, çadır sınıflar sayesinde unuttukları bilgileri yeniden hatırladıklarını belirtti.

Mucbir, "Saldırıların bitmesini ve okuluma geri dönmeyi istiyorum." dedi.

Gazze'deki hükümet yetkililerine göre İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edilen yaklaşık 1,3 milyon Filistinli Refah kentinde kurulan geçici çadırlarda zor koşullar altında yaşamaya çalışıyor.

Bombardımanlar nedeniyle tehcir edilen pek çok aile için geçici bir sığınak görevi gören çadır kamplar, en temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun durumda.