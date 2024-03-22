Gazze'deki Filistinli Çocuklar Müzikle Savaş Korkusunu Yenmeye Çalışıyor - Son Dakika
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Gazze'deki Filistinli Çocuklar Müzikle Savaş Korkusunu Yenmeye Çalışıyor

Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sığınma merkezi olarak kullanılan okulda yaşayan Filistinli çocuklar, müzik eğitimiyle savaş korkusunu yenmeye çalışıyor. İsrail'in sürdürdüğü saldırılar sonucu oluşan yıkım ve acılara rağmen müzik aracılığıyla umut vermeye çalışan çocuklar, Edward Wadie Said Ulusal Müzik Enstitüsü'nde aldıkları eğitimle hem müzik yeteneklerini geliştiriyor hem de psikolojik destek alıyorlar.

22.03.2024 18:15
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Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda sığınma merkezi olarak kullanılan okulda yaşayan Filistinli çocuklar, milli marşlar ve ulusal şarkılar seslendirerek aldıkları müzik eğitimiyle savaş korkusunu yenmeye çalışıyor.

İsrail ordusu, 2006 yılından itibaren abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarına devam ediyor.

Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir okula sığınan Filistinli çocuklar, İsrail ordusunun sivilleri gözetmeksizin sürdürdüğü saldırıları sonucu oluşan yıkım ve büyük acılara rağmen müzik aracılığıyla Gazze Şeridi'nde insanlara umut vermeye çalışıyorlar.

Gazze'de Edward Wadie Said Ulusal Müzik Enstitüsü'nde akademisyen ve ud eğitmeni olan Muhammed el-Habbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki sığınma merkezinde müzik eğitimini başlattıklarını söyledi.

Sığınma merkezinde yaşayan Filistinlilerin müzik derslerine oldukça ilgi gösterdiklerini aktaran Habbaş, "Bu etkinliklerle çocukları, Gazze'de yaşadığımız savaş ve yıkım atmosferinden çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Habbaş, müzik etkinlikleriyle Filistinli çocukların ve onların eğitmenlerinin yüzünde tebessüm oluşturmak istediklerini ifade etti.

Müzik eğitimi verdiği çocuklarla sürekli şarkıları tekrarlayan Habbaş, çocuklara eğitimin yanı sıra psikolojik destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

Ud çalarak kalbimdeki korkuları susturuyorum

Filistin ulusal şarkıları eşliğinde ud çalan Dina Nasır isimli kız çocuğu da İsrail saldırıları nedeniyle ailesiyle birlikte Gazze Şeridi'nin kuzeyinden buraya sığındıklarını anlattı.

Eğitmen Muhammed Habbaş'tan Filistin milli marşları ve ulusal şarkıları eşliğinde ud çalma eğitimi aldığını dile getiren Nasır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Savaş korkusu yaşıyordum, savaş uçakları ve bomba sesleri duyuyordum sürekli. Ud çalarak ve müzik dinleyerek kalbimdeki korkuları susturuyorum. Bu savaş çok acımasız, hayatımızı sürdürebilmemiz için yıkım ve bombaların atmosferinden biraz uzaklaşmaya ihtiyacımız vardı."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Orta Doğu, İnsan Hakları, Müzik, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistinli Çocuklar Müzikle Savaş Korkusunu Yenmeye Çalışıyor - Son Dakika

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