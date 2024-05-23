Gazze'deki Filistinli Çocuklar Yetersiz Beslenme ve Susuzluktan Ölme Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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Gazze'deki Filistinli Çocuklar Yetersiz Beslenme ve Susuzluktan Ölme Riskiyle Karşı Karşıya

Gazze\'deki Filistinli Çocuklar Yetersiz Beslenme ve Susuzluktan Ölme Riskiyle Karşı Karşıya

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'deki Filistinli çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan ölme riskinin arttığını belirtti. İsrail'in temel gıda yardımlarını engellemesi nedeniyle çocuklar yeterli gıda ve temiz suya ulaşamıyor. Russell, Gazze'de süren savaşın çocukların sağlığını olumsuz etkilediğini ve hiçbir çocuğun açlıktan ölmemesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Gazze'deki çocuk hastanesinin de işlevsiz hale geldiği ve yardım yollarının kapatılması nedeniyle çocukların büyük bir bedel ödediği ifade edildi.

23.05.2024 18:25
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze'deki Filistinli çocukların "yetersiz beslenme ve susuzluktan" ölme riskinin arttığını belirtti.

Russel, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İsrail'in temel gıda yardımlarını engellemesi nedeniyle yeterli gıda ve temiz suya ulaşamayan Gazzeli çocuklar konusunda uyarıda bulundu.

UNICEF İcra Direktörü Russel, "Gazze'de 7 aydan fazla süren savaşta hayatta kalan çocukların yetersiz beslenme ve susuzluktan ölme riski giderek artıyor." ifadesine yer verdi.

Küçük çocuklar için şiddetli akut yetersiz beslenmenin, "kalıcı bilişsel ve fiziksel hasara" neden olabileceğini belirten Russel, "Hiçbir çocuk açlıktan ölmemeli." ifadesini kullandı.

Catherine Russel, yaptığı ikinci bir paylaşımda, "Refah ve ötesinde yoğunlaşan askeri operasyonlar ve çatışmalardan dolayı" Gazze'nin kuzeyinde beslenme hizmeti sunabilen tek çocuk hastanesinin de işlevsiz hale geldiğini belirtti.

Russel ayrıca, yardım yollarının İsrail ordusu tarafından kapatılması nedeniyle Gazze'de çocukların "feci bir bedel ödemeye devam ettiğini" kaydetti.

?İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 709 Filistinli öldürüldü, 79 bin 990 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 285'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 634 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

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İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 518 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistinli Çocuklar Yetersiz Beslenme ve Susuzluktan Ölme Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'deki Filistinli Çocuklar Yetersiz Beslenme ve Susuzluktan Ölme Riskiyle Karşı Karşıya - Son Dakika
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