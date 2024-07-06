Gazze'deki Filistinli Mülteciler Zorunlu Göçlerle Karşı Karşıya - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki Filistinli Mülteciler Zorunlu Göçlerle Karşı Karşıya

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki Filistinli ailelerin umutlarını kaybettiklerini ve gidecek güvenli bir yerleri olmadığını belirterek zorunlu yeni göçlerle karşı karşıya kaldıklarını açıkladı. UNRWA yetkilileri, acilen ateşkes sağlanması gerektiğini ve sürekli olarak boşaltılma taleplerinin Gazze halkını olumsuz etkilediğini vurguladı.

06.07.2024 17:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), "umutları tükenen ve gidecek güvenli bir yerleri kalmayan Gazze halkının zorunlu yeni göçlerle karşı karşıya kaldığını" belirtti.

UNRWA'nın Gazze'deki Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge'nin New York Times gazetesine verdiği röportaj, ajansın X sosyal medya platformunda yayımlandı.

Wateridge, Gazze'deki Filistinli ailelerin, umutlarını kaybettiğini, gidecek hiçbir güvenli yerleri olmadığını ve yeni zorunlu göçlerle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Acilen ateşkes sağlanması gerektiğini ifade eden UNRWA yetkilisi, bulundukları bölgelerin sürekli olarak boşaltılmasının istenmesinin zaten zor durumdaki Gazze halkını olumsuz etkilediğini kaydetti.

UNRWA Planlama Direktörü Sam Rose'un İngiliz basın kuruluşu BBC'ye verdiği röportaj da aynı hesaptan yayımlandı.

Gazze'de ailelerin her gün hayatta kalma mücadelesi verdiğine dikkati çeken Rose, "Filistinliler, yemek, su gibi hayati ihtiyaçlarını temin etmek için mücadele ediyor. Acilen ateşkes sağlanmalı." dedi.

UNRWA, 2 Temmuz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden 250 bin Filistinlinin kaçmak zorunda kalacağının tahmin edildiğini bildirmişti.

Han Yunus'tan zorunlu tahliyeler

İsrail ordusu Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere gönderdiği ses kaydında bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğunu iddia ederek boşaltılmasını istemişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmalarını istemişti.

Kentin doğusundaki Filistinliler, İsrail ordusunun çağrısından saatler sonra Refah'ın batısında bulunan ve yerleşim yeri olmayan El-Mevasi bölgesine doğru göç etmek zorunda kalmıştı.

Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesi çalışanları da 2 Temmuz'da, İsrail'in hastanenin bulunduğu bölgenin boşaltılması yönündeki uyarısının ardından hasta, yaralı ve cihazların tahliyesine başlamıştı.

Gazze Şeridi'nde faaliyetteki az sayıdaki sağlık merkezinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinden tahliye edilen hasta ve yaralılar kent merkezindeki Nasır Hastanesine nakledilmişti.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistinli Mülteciler Zorunlu Göçlerle Karşı Karşıya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:29 Fatih Terim’den ’’En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz’’ sorusuna bomba yanıt Fatih Terim'den ''En çok hangi oyuncuları beğeniyorsunuz?'' sorusuna bomba yanıt
18:03 Merih’e sahip çıktı Marco van Basten, ceza veren UEFA’ya ağzına geleni saydı Merih'e sahip çıktı! Marco van Basten, ceza veren UEFA'ya ağzına geleni saydı
17:19 Görüntüler görmeye değer Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur Görüntüler görmeye değer! Dışarısı böyleyse akşam stat nasıl olur?
16:56 İzmir Ödemiş’te orman yangını Ekipler zamana karşı yarış başlattı İzmir Ödemiş'te orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
15:45 Yarı finale son 1 adım kaldı İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11’leri Yarı finale son 1 adım kaldı! İşte Türkiye Hollanda maçının muhtemel 11'leri
17:12 Karaman’da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu Karaman'da kanser hastası adam evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:28 Tüm Türkiye tek yürek Mehmetçik’ten Bizim Çocuklar’a mesaj var Tüm Türkiye tek yürek! Mehmetçik'ten Bizim Çocuklar'a mesaj var
16:13 Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç Şatafat tartışmalarıyla gündeme gelen belediyede seçime 3 gün kala 300 milyonluk borç
16:00 Survivor’daki en büyük pişmanlığı ne Nefise Karatay ’’Adım satıcıya çıktı’’ deyip anlattı Survivor'daki en büyük pişmanlığı ne? Nefise Karatay ''Adım satıcıya çıktı'' deyip anlattı
15:06 İçişleri Bakanlığı’ndan tüyleri diken diken eden “A Milli Takım“ paylaşımı İçişleri Bakanlığı'ndan tüyleri diken diken eden "A Milli Takım" paylaşımı
14:09 İşin içinde yasak aşk var Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı İşin içinde yasak aşk var! Ailelerinin evliliklerine onay vermediği inşaat mühendisi ve sevgilisi canına kıydı
14:01 Ancak bu kadar tesadüf olur Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena Ancak bu kadar tesadüf olur! Almanların turnuvaya veda ettiği stadın ismine bakın: MHP Arena
13:44 Dünya Güzellerim’in setinde olay çıktı Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi Dünya Güzellerim'in setinde olay çıktı! Bülent Ersoy, yönetmeni dövmek için 6 saat bekledi
13:41 İran’ın Türk kökenli cumhurbaşkanı Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu İran'ın Türk kökenli cumhurbaşkanı! Seçim zaferini kutladığı şarkı törene damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2024 18:45:22. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki Filistinli Mülteciler Zorunlu Göçlerle Karşı Karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement