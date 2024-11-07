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Gazze'deki Filistinliler İnsani Krizle Yüz Yüze

Gazze\'deki Filistinliler İnsani Krizle Yüz Yüze

İsrail saldırılarından kaçan Filistinliler, Gazze'nin batısındaki okulda temel ihtiyaçlardan yoksun.

07.11.2024 14:19
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İsrail ordusunun bir ayı aşkın süredir Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sürdürdüğü soykırım ve ablukadan kaçarak Gazze kentinin batısına göç eden Filistinliler en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bir şekilde yaşıyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinliler, İsrail ordusunun, tahliye uyarılarının ardından Gazze kentinin batısında BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait Memuniyye Okuluna sığındı.

Savaşın başında İsrail saldırısına uğrayan ve hasar gören okula yerleşen Filistinliler çok zor şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor.

Okulda çocuklar enkazların ve çöplerin arasında oyun oynarken, kadınlar çamaşır yıkıyor, erkekler ateş yakıyor.

Abluka her yerde

İsrail'in ablukasından ve saldırılarından kaçarak daha iyi bir yer bulma umuduyla yer değiştiren Filistinliler gittikleri her yerde aynı manzarayla karşılaşıyor.

Beyt Hanun sakinlerinden Semahir el-Mısri, İsrail ordusunun, bölgenin tahliye edilmesi talimatı verdiği gün yanlarına hiçbir şey almadan yola çıktıklarını ve Memuniyye Okuluna geldiklerini anlattı.

Mısri, "Gazze kenti ve kuzeyinde de abluka olduğunu görünce şaşırdık. Burada da ne yiyecek ne de içme suyu var. En temel ihtiyaçlarımızı karşılamaktan hatta tedavi imkanlarından bile yoksunuz. Gazze'nin kuzeyindeki çocuklar aşı bile olamadı." dedi.

Bebeği koyacak yer bile yok

Aynı okula sığınan Sabrin İbrahim Kasım ise Beyt Hanun'dan Cibaliya'ya oradan da Gazze'nin batısına uzanan göç yolculuğu nedeniyle erken doğum yaptı.

Kasım, göç yolunda tansiyonunun yükseldiğini ve gebelik zehirlenmesi yaşadığını, okula geldikten 2 gün sonra daha hamileliğinin 8'inci ayı dolmadan doğum yapmak zorunda kaldığını ifade etti.

Sağlık koşulları iyi olmadığı için kendisini ve bebeğinin üşüttüğünü kaydeden Kasım, "Bebeği koyacak yerim bile yok. Kaldırım parkelerini yere koyduk üzerine de sünger yatak attık. Oğlumu onun üzerinde yatırıyoruz. Gazze'de durum çok zor, yiyecek yok, su yok." dedi.

Banyoların kapıları yok

Okula sığınan Filistinlilerden İsra Rasul Naim ise Beyt Hanun'dan Cibaliya Mülteci Kampına oradan da okula göç etti.

Okulda en temel insani ihtiyaçlardan mahrum olduklarını söyleyen Naim, "Burada su, yiyecek ve odun yok. Okulun kapıları, pencereleri yok. Naylonda kapatıyoruz. İnsanların örtünecek battaniyesi yok. Banyoya girmek istiyorsun, kapısı yok, gerisini siz düşünün." diyerek yaşadıkları mahrumiyeti anlatmaya çalıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Filistinliler İnsani Krizle Yüz Yüze - Son Dakika

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