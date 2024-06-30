Gazze'deki Hastane ve Oksijen İstasyonları 48 Saat İçinde Çalışmalarını Durduracak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki Hastane ve Oksijen İstasyonları 48 Saat İçinde Çalışmalarını Durduracak

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle hastane ve oksijen istasyonlarının yakıtının tükenmek üzere olduğunu açıkladı. Bakanlık, 48 saat içinde bölgedeki sağlık merkezlerinin hizmet dışı kalacağı uyarısında bulundu. Uluslararası ve insan hakları kuruluşlarından acil müdahale talep edildi.

30.06.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in aylardır devam eden saldırılarının sonucu yakıtın tükenmesi nedeniyle 48 saat içerisinde bölgedeki hastane ve oksijen istasyonlarının çalışmalarını durduracağı konusunda uyardı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yakıt girişine izin vermemesi nedeniyle jeneratörleri çalıştırmak için gereken yakıtın tükenmek üzere olduğu kaydedildi.

Gazze'nin genelinde geride kalan hastane, sağlık merkezi ve oksijen istasyonlarının gerekli yakıtın tükenmesi sonucu 48 saat içinde hizmet dışı kalacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Bakanlığın mevcut yakıtın idareli kullanılması için aldığı sıkı önlemlere rağmen, yakıtın tükenmek üzere olduğu aktarıldı.

İlgili tüm uluslararası ve insan hakları kuruluşlarına, Gazze'deki hastaneler için gerekli yakıtın yanı sıra jeneratör ve yedek parçalarının sağlanması için acilen müdahale etmeleri çağrısında bulundu.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hüsam Ebu Safiye, 28 Haziran'daki açıklamasında jeneratörleri çalıştıracak yakıt olmaması sebebiyle hastanenin birkaç saat içinde hizmet dışı kalacağı konusunda uyarmıştı.

Ebu Safiye, yakıt olmaması durumunda Gazze'nin kuzeyindeki tek hastanenin hizmet dışı kaldığını ilan edeceklerini; bunun, kuvözde bebeklerin ve hastaların ölmesi anlamına geldiğini belirtmişti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 834 Filistinli öldü, 86 bin 858 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, İsrail, Bebek, Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Hastane ve Oksijen İstasyonları 48 Saat İçinde Çalışmalarını Durduracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
16:04 Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı Hakkarili sanatçı, A Milli Takım için Kürtçe marş yaptı
15:43 İzmir’deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler Ortalık resmen savaş alanına döndü İzmir'deki doğal gaz patlamasından ilk görüntüler! Ortalık resmen savaş alanına döndü
15:29 Anthony Nwakaeme, Trabzon’a geldi Anthony Nwakaeme, Trabzon'a geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 20:32:53. #1.13#
SON DAKİKA: Gazze'deki Hastane ve Oksijen İstasyonları 48 Saat İçinde Çalışmalarını Durduracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement