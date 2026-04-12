Gazze'deki Hastanede Jeneratör Krizi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'deki Hastanede Jeneratör Krizi

12.04.2026 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nde jeneratörlerin devre dışı kalması, hastaların hayatını tehdit ediyor.

İsrail'in ateşkese rağmen ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ndeki 2 jeneratörün devre dışı kalmasının hastaların hayatı için ciddi bir felaket oluşturduğu belirtildi.

Nasır Hastanesi Müdürü Atıf el-Hut düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye motor yağı girişine izin vermemesi nedeniyle Gazze'deki hastanelerde yaşanan sıkıntılarla ilgili bilgi verdi.

Jeneratörlerin Nasır Hastanesi'nin tek enerji kaynağı olduğunu kaydeden Hut, jeneratörleri düşük güçte çalıştırmak ve elektrik tüketimini en aza indirmek zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Hut, elektrikle ilgili hizmetlerin kesilmesinin, hastaların yaşamlarını tehdit eden "gerçek bir felaket" olacağı uyarısı yaptı.

"İnsanlar sadece enkazda kalarak değil tedavi olamadıkları için de ölüyor"

Yaşama ve tedavi hakkından mahrum edilen Gazze halkının çektiği sıkıntılara her gün tanık olduğunu belirten Hut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ateşkesin üzerinden 6 ayı aşkın bir zaman geçmiş olsa da Gazze halkının ızdırabı devam ediyor. İnsan ölümleri durmadı sadece şekil değiştirdi. Ateş açarak ya da füze atarak düzenlenen doğrudan saldırılar -her ne kadar bunlar hala devam ediyor olsa da- abluka ve tedaviden mahrum ederek yavaş ve sessiz ölümlere dönüştü.

Bugün insanlar sadece enkazda kalarak değil, ilaç olmadığı, tıbbi malzemeler yetersiz olduğu ve dışarıda tedavi olamadıkları için ölüyor. Ölümler hala devam ediyor ama basına daha az yansıyor."

Kalan jeneratörleri de idareli kullanmak zorunda kaldılar

Nasır Hastanesi bakım birimi sorumlusu mühendis İsmail Ebu Nemr, AA'ya yaptığı açıklamada, jeneratörleri çalıştıracak motor yağı bulamadıklarını dile getirdi.

Yaşadıkları kriz nedeniyle 2 jeneratörü durdurmak zorunda kaldıklarını ve sadece 2'sinin çalıştığını kaydeden Ebu Nemr, bunların birini sabah, diğerini de akşam çalıştırdıklarını bildirdi.

Depolarında hiç motor yağı olmadığını kaydeden Ebu Nemr, jeneratörleri idareli kullansalar bile bu duruma en fazla 2 hafta dayanabileceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Hastane, İsrail, Güncel, Nasır, Gazze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 21:30:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.