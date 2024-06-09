İsrail saldırıları sonucu yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar kayıt altına alındı - Son Dakika
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İsrail saldırıları sonucu yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar kayıt altına alındı

İsrail saldırıları sonucu yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar kayıt altına alındı

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nde son bir hafta içinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan yaklaşık 50 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi. Hastane Müdürü Hisam Ebu Safiye, Gazze'deki durumun felaket düzeyinde olduğunu ifade ederek, Gazze'de açlığın kol gezdiğini ve çocuklarda yetersiz beslenme kaynaklı sorunlar görüldüğünü kaydetti.

09.06.2024 13:05
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Kemal Advan Hastanesi'nde son bir hafta içinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan yaklaşık 50 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi.

Hastane Müdürü Hisam Ebu Safiye yayımladığı yazılı açıklamada, Gazze'deki durumun felaket düzeyinde olduğunu ifade ederek, Gazze'de açlığın kol gezdiğini, çocuklarda yetersiz beslenme kaynaklı sorunlar görüldüğünü kaydetti.

İsrail'in doğrudan Gazze'deki sağlık sistemini hedef aldığını vurgulayan Safiye, yakıt sıkıntısı ve imkansızlıklar içinde en düşük düzeyde de olsa sağlık hizmeti vermek için gayret ettiklerini dile getirdi.

Ebu Safiye, "Son bir hafta içinde yetersiz beslenme sorunu yaşayan yaklaşık 50 çocuk kayıt altına alındı." ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 517'si çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 36 bin 801 Filistinli öldürüldü, 83 bin 680 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 294'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 646 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 531 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail saldırıları sonucu yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklar kayıt altına alındı - Son Dakika

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