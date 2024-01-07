Gazze\'deki Aksa Şehitleri Hastanesi Müdürü: Sağlık sistemi büyük bir felaketle karşı karşıya

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi Müdürü İyad Ebu Zahir, sağlık sisteminin büyük bir insani felaketle karşı karşıya olduğunu belirterek uluslararası kamuoyundan hastaneler ile sağlık çalışanlarının korunmasını istedi.

Ebu Zahir, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) Gazze'deki Acil Durum Sağlık Ekipleri Koordinatörü Sean Casey ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Gazze'deki ekip lideri Gemma Connell ile Aksa Şehitleri Hastanesi'nde ortak basın toplantısı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sağlık sektörüne yönelik saldırılarına işaret eden Ebu Zahir, 190 sağlık kurumunun doğrudan hedef alındığını, 30'dan fazla hastanenin hizmet dışı kaldığını, 325'i aşkın sağlık çalışanının öldürüldüğünü, hastane müdürleri başta olmak üzere 100'ü aşkın sağlık çalışanının da alıkonulduğunu hatırlattı.

İsrail'in hastanelerin ve sağlık çalışanlarının hizmet vermesini engellediğini ve gerçek bir felaketle karşı karşıya olduklarını kaydeden Ebu Zahir, Sağlık Bakanlığı ve özellikle de Aksa Şehitleri Hastanesi olarak uluslararası camiadan, WHO'dan ve tüm uluslararası kuruluşlardan sağlık çalışanları ile hastanelerin korunmasını talep etti.

WHO'nun Gazze'deki Acil Durum Sağlık Ekipleri Koordinatörü Casey ise yaralanma ve hayatını kaybetme korkusu nedeniyle hastane personelinden geriye yüzde 30'unun kaldığını, hastane koşullarının gerçekten zor olduğunu dile getirdi.

Çok az sayıda doktor ve hemşire bulunan hastaneye her gün yüzlerce yaralı geldiğini ifade eden Casey, hem malzeme tedarik etmek hem de insan kaynakları açısından nasıl bir destek sağlayabileceklerini gözlemlemek için hastaneye geldiklerini bildirdi.

Casey, hastane direktörünün sağlık tesislerinin korunması talebinde bulunduğunu vurgulayarak, "sağlık tesisleri korunmalı, sağlık çalışanları korunmalı, hastaların bakıma erişimleri güvenli olmalı." diye konuştu.

OCHA'nın Gazze'deki ekip lideri Gemma Connell de Aksa Hastanesi'nin önemine dikkati çekerek, hastanenin Gazze Şeridi'nin orta kesiminin kalbi olduğunu söyledi.

Hastanede yaralı çocuklar ve tedavi bekleyen kadınlar olduğunu belirten Connell, hastanenin ve bölgedeki insanların korunması çağrısında bulunmak için buraya geldiklerini söyledi.