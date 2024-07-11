Gazze'deki hastaneler yeniden faaliyete geçti

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Gazze'deki hükümeti, İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet dışı kalan 2 hastanenin yeniden faaliyete geçtiğini duyurdu.

Medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, daha önce hizmet dışı kalan El-Ehli Baptist Hastanesi ve Genel Hizmet Hastanesinin tekrar hasta kabulüne başladığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in sağlık sektörünü yok etme ve hastane ile tıbbi tesisleri tahrip ederek hizmet dışı bıraktığı kaydedilen açıklamada, "Soykırım savaşının başlangıcından bu yana Filistin halkına hizmet etmek için gece gündüz çalışan ve durmayan sağlık ekiplerinin büyük ve olağanüstü çabalarını takdir ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 345 Filistinli öldü, 88 bin 295 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.