Gazze'deki Hristiyanlar, saldırılar sonrası Aziz Porphyrius Kilisesinde bayram kutladı - Son Dakika
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Gazze'deki Hristiyanlar, saldırılar sonrası Aziz Porphyrius Kilisesinde bayram kutladı

Gazze\'deki Hristiyanlar, saldırılar sonrası Aziz Porphyrius Kilisesinde bayram kutladı

Gazze'deki Hristiyanlar, İsrail'in saldırılarında zarar gören Aziz Porphyrius Kilisesinde 'Palmiye Pazarı' bayramını sade bir şekilde kutladı. Kilise, İsrail'in bombalaması sonucu 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği bir saldırıya maruz kalmıştı.

28.04.2024 17:05  Güncelleme: 17:06
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Gazze'deki Hristiyanlar, İsrail'in saldırılarında zarar gören Gazze kentindeki Aziz Porphyrius Kilisesinde "Palmiye Pazarı" bayramını kutladı.

Hz. İsa'nın Kudüs'e girişi ve Kudüs halkının yollara çıkıp palmiye yapraklarını sallayarak sevinmesinin hatırası olarak bilinen "Palmiye Pazarı" bayramı, kilisede düzenlenen ayinle kutlandı.

Bu seneki bayram kutlamaları ve ayin, Gazze'de yaşanan savaş nedeniyle sade bir şekilde gerçekleştirildi.

Aziz Porphyrius Kilisesi, 19 Ekim'de İsrail'in bombalamasına maruz kalmış ve çoğu çocuk ve kadınlardan oluşan 18 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

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