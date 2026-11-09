Gazze'deki hükümet yağışlar sonrası hasarlı binaların çökme riskine karşı uyardı - Son Dakika
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Gazze'deki hükümet yağışlar sonrası hasarlı binaların çökme riskine karşı uyardı

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Gazze'deki hükümet, şiddetli yağışların ardından hasarlı onlarca binanın çökebileceği uyarısında bulunarak yeni felaket riskine dikkat çekti. Medya Ofisi Genel Müdürü es-Sevabite, ilk belirlemelere göre maddi zararın yaklaşık 3 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle ağır insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'nde, şiddetli yağışların ardından hasarlı onlarca binanın çökebileceği ve yeni bir felaketin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, El-Aksa Hastanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, bölgede etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı hasar ve giderek ağırlaşan insani koşullara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hasar gören onlarca binanın çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Sevabite, "Çok sayıda hasarlı binanın çökmesiyle yaşanabilecek yakın bir felaket konusunda ciddi uyarıda bulunuyoruz." dedi.

Deyr el-Belah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırların üzerine kum ve kaya kütlelerinin çökmesi sonucu yaşanan can kayıplarını hatırlatan Sevabite, olumsuz hava koşullarının yol açtığı maddi zararın ilk belirlemelere göre yaklaşık 3 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

Gazze'deki insani felaketin yalnızca olumsuz hava koşullarından kaynaklanmadığını vurgulayan Sevabite, yaşananların İsrail'in bölgedeki altyapının yüzde 90'ından fazlasını sistematik şekilde tahrip etmesinin kaçınılmaz sonucu olduğunu vurguladı.

İsrail ordusunun saldırılarında kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekelerini kasıtlı olarak hedef aldığını belirten Sevabite, "Altyapının tamamen tahrip edilmesi, yüzlerce kampın kısa sürede sular altında kalmasının ve çamur ile ölüm havuzlarına dönüşmesinin başlıca nedenlerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Çadırların su altında kalması ve hasarlı binaların çökmesinin, İsrail'in devam eden saldırıları, ağır ablukası ve "Sarı Hat" olarak adlandırılan sınırı batıya kaydırması nedeniyle daha da ağır sonuçlar doğurduğuna işaret eden Sevabite, bu uygulamaların Filistinlileri doğal afet riski yüksek bölgelere sığınmak zorunda bıraktığını söyledi.

Sevabite, uluslararası topluma, sınır kapılarının açılması ve insani yardım malzemeleri ile ağır iş makinelerinin Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail saldırılarının yol açtığı yıkım barınma krizini derinleştiriyor

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde binaların yüzde 80'den fazlası yıkıldı veya ağır hasar gördü.

Konutların büyük bölümünün kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinli, derme çatma çadırlarda ve geçici barınma alanlarında yaşam mücadelesi veriyor.

Gazze'de etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı sular altında bırakarak zaten ağır olan barınma koşullarını daha da kötüleştirdi.

İsrail'in konteyner, çadır, branda ve temel insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine yönelik kısıtlamaları, Filistinlilerin soğuk hava ve yağışlardan korunmasını güçleştiriyor.

İsrail'in ateşkes anlaşması kapsamındaki insani yükümlülüklerini yerine getirmemesi de bölgedeki barınma ve yeniden inşa ihtiyaçlarının karşılanmasının önündeki engeller arasında yer alıyor.

Kaynak: AA
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