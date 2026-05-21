Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor
Gazze'deki İnsani Kriz Derinleşiyor

21.05.2026 23:40
Barış anlaşmasına rağmen Gazze'ye insani yardımlar sağlanmadı, koşullar felaket seviyesinde.

BİRLEŞMİŞ Bir grup sivil toplum kuruluşu temsilcisi, Gazze'de barış anlaşması üzerinden 6 aydan fazla süre geçmesine rağmen insani yardımlar konusunda taahhütlerin yerine getirilmediğini, anlaşmanın garantörlerinin bu konuda İsrail'i sorumlu tutmada başarısız olduğunu belirtti.

Bazı STK temsilcileri, Birleşmiş Milletler'in (BM) New York'taki merkezindeki BM Muhabirleri Derneğinin (UNCA) ofisinde gazetecilerle bir araya geldi.

Uluslararası çocuk hakları savunucusu "Çocukları Koruyun (Save the Children)" kuruluşu Başkanı Janti Soeripto, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesle ilgili BM kararları çerçevesinde kurulan Gazze Barış Kurulu'nun "insani taahhütleri" henüz yerine getirmediğini belirtti.

Soeripto, "Barış planı, acil ve tam yardım, yardıma müdahale edilmemesi ve altyapının her açıdan derhal iyileştirilmesi çağrısında bulunmuştu, bu gerçekleşmedi. Yardımlar, siyasi sonuçları beklememeli." dedi.

Gazze'de 6 aydır çocukların hala yetersiz beslendiğine, okula gidemediğine, yaralarının tedavi edilemediğine dikkati çeken Soeripto, İsrail'in, barış planı kapsamında taahhütlerine ve bu konuda alınan BM kararlarına uymadığını vurguladı.

"Gazze'deki Filistinliler için insani koşullar felaket düzeyinde"

Londra merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam Amerika'nın Başkanı ve CEO'su Abby Maxman da "Ateşkesin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen Gazze'deki Filistinliler için insani koşullar felaket düzeyinde." diyerek, ailelerin hala saldırı korkusu olmadan uyuyamadığına, acil insani ihtiyaçlar konusunda onurlu şekilde yaşayamadığına dikkati çekti.

Maxman, Gazze'deki Filistinlilerin insani yardım olmadan hayatta kalamayacak durumda olduğunun altını çizerek, "Hiç kimse, özellikle de Filistinliler, insani yardıma bağımlı bir gelecek istemez." dedi.

BM Güvenlik Konseyi üyelerinin, ellerindeki yetki ve araçlarla Gazze konusunda daha fazlasını yapmaları gerektiği çağrısında bulunan Maxman, ateşkesin başarısını garanti altına almak, can kurtarmak ve Gazze için güvenli, umut dolu bir gelecek inşa etmek için daha fazla çaba göstermelerini istedi.

"Gazze'de barış anlaşmasının garantörleri, İsrail'i sorumlu tutma ve hesap verebilir kılmakta başarısız"

Merkezi Washington'da bulunan uluslararası mülteci hakları kuruluşu Mülteciler Uluslararası (Refugees International) Başkanı Jeremy Konyndyk de Gazze'de yaşananların "vicdanları sarstığını" söyledi.

Konyndyk, "Gazze'de barış anlaşmasının garantörleri, en önemlisi ABD, İsrail hükümetini bundan sorumlu tutmakta ve hesap verebilir kılmakta başarısız oluyor. Eğer anlaşmanın garantörleri, İsrail hükümetini temel insani yükümlülüklerini yerine getirmekten bile sorumlu tutamıyorsa, anlaşmanın daha zorlu siyasi ve güvenlik unsurlarından sorumlu tutulacağına dair gerçekçi bir olasılık nedir?" ifadesini kullandı.

Gazze'ye insani yardımların, ateşkes anlaşmasının en kolay çözülebilecek sorunu olmasına rağmen başarısız olduğunu belirten Konyndyk, "Gazze halkı, daha fazla Güvenlik Konseyi toplantısı için bekleyecek durumda değil, şimdi harekete geçilmesine ihtiyaç duyuyorlar." dedi.

"Filistin sağlık sistemi kesinlikle yerle bir edilmiş durumda"

Geçen ay Gazze'deki Şifa Hastanesinde 2 hafta gönüllü çalışan travma ve yoğun bakım cerrahı Amerikalı doktor Teresa Soldner da Gazze'de bulunduğu her gün, İsrail saldırıları sonucu hastaneye yaralıların getirildiğini söyledi.

Soldner, "Filistin sağlık sistemi kesinlikle yerle bir edilmiş durumda ancak yine de yetersiz kaynaklara rağmen Filistinli cerrahlar, hemşireler ve sağlık çalışanları son derece özverili şekilde çalışmaya uğraşıyor." dedi.

İsrail'in sağlık malzemeleri üzerine uyguladığı kısıtlamalarıyla ilgili soru üzerine Soldner, anestezi yetersizliği nedeniyle bir ameliyat sırasında hastasının acı hissetmeye başlamasını anlatırken gözlerinin dolması dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: AA

