Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 28.576'ya yükseldi - Son Dakika
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Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 28.576'ya yükseldi

Gazze\'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 28.576\'ya yükseldi

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının başladığı tarihten bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 28.576'ya yükseldiğini ve 68.291 kişinin de yaralandığını açıkladı.

15.02.2024 11:13  Güncelleme: 11:14
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GAZZE, 15 Şubat (Xinhua) -- Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı yazılı basın açıklamasında, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 28.576'ya yükseldiğini ve 68.291 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 28.576'ya yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 28.576'ya yükseldi - Son Dakika
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