Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 30.717'ye yükseldi - Son Dakika
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Gazze'deki İsrail saldırılarında ölü sayısı 30.717'ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.717'ye, yaralı sayısı ise 72.156'ya yükseldi. Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son 24 saat içinde İsrail ordusunun saldırılarında 86 kişi hayatını kaybetti ve 113 kişi yaralandı. Enkaz altında hala ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

06.03.2024 16:45
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GAZZE, 6 Mart (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail saldırıları nedeniyle hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 30.717'ye, yaralı sayısı ise 72.156'ya yükseldi.

Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı'nın Çarşamba günkü yazılı basın açıklamasına göre, İsrail ordusunun saldırılarında son 24 saat içinde 86 kişi hayatını kaybederken, 113 kişi de yaralandı.

Açıklamada, ağır bombardımanın yanı sıra sivil savunma ve ambulans ekiplerinin yetersizliği nedeniyle enkaz altında halen ölü ve yaralıların bulunduğu belirtildi.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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