Hamas'ın Esiri: İsrail'in Bombardımanı Bizi Hedef Aldı - Son Dakika
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Hamas'ın Esiri: İsrail'in Bombardımanı Bizi Hedef Aldı

Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki İsrailli esir, ölmeden önceki videosunda İsrail saldırılarının kendisini ve diğer esirleri hedef aldığını belirtti. Esir, İsrail halkına güçlü olmaları ve gösteri için sokağa çıkmaları çağrısında bulundu.

07.09.2024 01:46
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Gazze Şeridi'nde Hamas'ın elindeki İsrailli esir, ölmeden önceki videosunda İsrail saldırılarının kendisini ve diğer esirleri hedef aldığını belirtti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından Almog Sarosi (27) isimli esirin ölmeden önce çekilmiş videosu yayımlandı.

Çekildiği tarihe ilişkin bilgi verilmeyen videoda Sarosi, 7 Ekim 2023'te Reim beldesindeki festival alanından eşi ve arkadaşlarıyla alıkonulduğunu söyledi.

Yiyecek, su ve elektriğin bulunmadığı çok zor şartlarda yaşadıklarını kaydeden esir, her yerden bombardıman altında olduklarını ifade etti.

Sarosi, "Saldırı ve bombardımanların hedefi ben ve diğer İsrailli esirlerdi. İsrail hükümeti, ordusu ve emniyet güçleri, 7 Ekim'de başarısız oldunuz ve bizi ihmal ettiniz. Bizi ihmal ettiniz çünkü sizden yardım istedik. Bize 'Kendi kendinize yardım edin, sizi kurtaracak kimse yok.' dediniz ve bu nedenle esir edildik." şeklinde konuştu.

İsrail ordusunun, son dönemdeki asılsız ve başarısız kurtarma operasyonlarıyla başarısız olmaya devam ettiğini belirten esir, "Hayatımız sizin elinizde, güçlü olun ve gösteri için sokağa çıkın." diyerek İsrail halkına seslendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hamas'ın Esiri: İsrail'in Bombardımanı Bizi Hedef Aldı - Son Dakika

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