Gazze'deki İsrailli esir yakınları, esir takası talebiyle gösteri düzenledi

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Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, esir takası anlaşması yapılması talebiyle Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı yakınlarında gösteri düzenledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, esir yakınları, Savunma Bakanlığının bulunduğu Kirya bölgesine çıkan bir caddeyi trafiğe kapattı.

Esirlerin resimlerini taşıyan göstericiler, "Zaman geldi" ve "Esir takası şimdi" yazılı dövizler taşıdı.

Hamas'ın elinde bazıları İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetmiş 136 İsrailli esir ve naaşlarının olduğu tahmin ediliyor.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot daha önce yaptığı açıklamada, "esirler evlerine dönmeden savaşın zaferle sonuçlanmayacağını" söylemişti.