Gazze'deki Kadınlar Açlıkla Mücadele Ediyor

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Dünyanın hemen her yerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken, Gazze'deki kadınlar ise barınacak yer arıyor, kendilerinin ve çocuklarının karınlarını nasıl doyuracaklarını düşünüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze'de taş üstünde taş kalmazken, başta kuzey kısmı olmak üzere Gazze Şeridi büyük bir açlığın pençesinde.

Filistinli 37 yaşındaki Necla, Gazze'de yıkımı ve yokluğu yaşayan binlerce kadından sadece biri.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da evlerine düzenlenen saldırıda babasını kaybeden Necla'nın eşi de İsrail güçleri tarafından güneye sürüldü. Çocuklarıyla tek başına yaşam mücadelesi veren Necla, Cibaliya'daki Yemen es-Said Hastanesine sığındı.

Günde tek öğün yiyorlar

Necla'nın öncelikli görevi artık kendisinin ve ailesinin hayatta kalması için çalışmak.

Bunun için ise sabahın erken saatlerinden itibaren yaktığı ateşin başına geçen Necla, çocuklarının gün boyu yiyecekleri tek yemek olan çorbayı pişiriyor.

"Çocuklarım aç ve sabahtan beri ağlayıp yemek istiyorlar. Gazze'nin kuzeyinde yiyecek bulmak çok zor olsa da çocuklarımızın karnını doyurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünkü yemeğimiz de su ve salçadan ibaret bir çorba." dedi.

Gazzeli kadınlar övgüyü hak ediyor

Gazzeli kadınların karşılaştıkları tüm zorluklara, açlığa, yokluğa ve evsiz barksız kalmaya direndiğini anlatan Necla, "Savaşa, ablukaya, yiyecek ve su kıtlığına direndiğimiz için Gazzeli kadınlar olarak övgüyü hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaşın başından bu yana sabrettiklerini, yorulduklarını, su ve yiyecek bulmak için çalıştıklarını, her türlü aşağılanmaya ve zulme uğradıklarını kaydeden Necla, yaşı daha genç olmasına rağmen su taşımaktan ve yemek pişirmek için saatlerce ateş başında durmaktan ötürü hastalanmaya başladığını dile getirdi.

Diğer insanlar gibi onurlu bir yaşam istiyorlar

Necla'nın 18 yaşındaki kardeşi Sündüs ise yaşı küçük olmasına rağmen yaşadığı zor günlerden ötürü kendisini 50 yaşında gibi hissettiğini dile getirdi.

Babasını saldırılarda kaybettiğini ve ailesinden geriye hiç erkek kalmadığını söyleyen Sündüs, su taşıma ve yemek arama işinde ablasına yardımcı olduğunu söyledi.

"Bazı zamanlar iki gün yemek yemediğimiz oluyor ve açlığa dayanmak zorunda kalıyoruz." diyen Sündüs, "Biz de diğer kadınlar gibi onurlu bir yaşam istiyoruz. Ramazan gelmeden savaşın bitmesini ve dünya kadınlarının, Gazze'deki Filistinli kadınlara destek olmasını istiyoruz." diye konuştu.