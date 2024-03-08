Gazze'deki Kadınlar Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki Kadınlar Açlıkla Mücadele Ediyor

Dünya Kadınlar Günü'nde Gazze'deki kadınlar, İsrail'in saldırıları nedeniyle açlıkla ve barınma sorunuyla mücadele ediyor. Birçok evin yıkıldığı Gazze'de yaşayan Necla ve çocukları, günlük tek öğün olan çorbayla hayatta kalmaya çalışıyor. Gazzeli kadınlar, zorluklara direnerek övgüyü hak ediyor ve onurlu bir yaşam istiyorlar.

08.03.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünyanın hemen her yerinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlanırken, Gazze'deki kadınlar ise barınacak yer arıyor, kendilerinin ve çocuklarının karınlarını nasıl doyuracaklarını düşünüyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze'de taş üstünde taş kalmazken, başta kuzey kısmı olmak üzere Gazze Şeridi büyük bir açlığın pençesinde.

Filistinli 37 yaşındaki Necla, Gazze'de yıkımı ve yokluğu yaşayan binlerce kadından sadece biri.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da evlerine düzenlenen saldırıda babasını kaybeden Necla'nın eşi de İsrail güçleri tarafından güneye sürüldü. Çocuklarıyla tek başına yaşam mücadelesi veren Necla, Cibaliya'daki Yemen es-Said Hastanesine sığındı.

Günde tek öğün yiyorlar

Necla'nın öncelikli görevi artık kendisinin ve ailesinin hayatta kalması için çalışmak.

Bunun için ise sabahın erken saatlerinden itibaren yaktığı ateşin başına geçen Necla, çocuklarının gün boyu yiyecekleri tek yemek olan çorbayı pişiriyor.

"Çocuklarım aç ve sabahtan beri ağlayıp yemek istiyorlar. Gazze'nin kuzeyinde yiyecek bulmak çok zor olsa da çocuklarımızın karnını doyurmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugünkü yemeğimiz de su ve salçadan ibaret bir çorba." dedi.

Gazzeli kadınlar övgüyü hak ediyor

Gazzeli kadınların karşılaştıkları tüm zorluklara, açlığa, yokluğa ve evsiz barksız kalmaya direndiğini anlatan Necla, "Savaşa, ablukaya, yiyecek ve su kıtlığına direndiğimiz için Gazzeli kadınlar olarak övgüyü hak ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Savaşın başından bu yana sabrettiklerini, yorulduklarını, su ve yiyecek bulmak için çalıştıklarını, her türlü aşağılanmaya ve zulme uğradıklarını kaydeden Necla, yaşı daha genç olmasına rağmen su taşımaktan ve yemek pişirmek için saatlerce ateş başında durmaktan ötürü hastalanmaya başladığını dile getirdi.

Diğer insanlar gibi onurlu bir yaşam istiyorlar

Necla'nın 18 yaşındaki kardeşi Sündüs ise yaşı küçük olmasına rağmen yaşadığı zor günlerden ötürü kendisini 50 yaşında gibi hissettiğini dile getirdi.

Babasını saldırılarda kaybettiğini ve ailesinden geriye hiç erkek kalmadığını söyleyen Sündüs, su taşıma ve yemek arama işinde ablasına yardımcı olduğunu söyledi.

"Bazı zamanlar iki gün yemek yemediğimiz oluyor ve açlığa dayanmak zorunda kalıyoruz." diyen Sündüs, "Biz de diğer kadınlar gibi onurlu bir yaşam istiyoruz. Ramazan gelmeden savaşın bitmesini ve dünya kadınlarının, Gazze'deki Filistinli kadınlara destek olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

İsrail, Dünya, Gazze, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Kadınlar Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kırıkkale'de polis memuruna yapılan şaka sonrası çiçek hediye edildi
    13:34 Kırıkkale'de polis memuruna yapılan şaka sonrası çiçek hediye edildi

    Kırıkkale'de meslektaşları tarafından durdurulan kadın polis memuruna yapılan radar şakası sonrası çiçek hediye edildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla araçları durdurarak kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi. Polis memurları, şaka yaparak radar girdiniz dedikten sonra Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadınlar, üzülmediği bir dünyada yaşamak istediklerini ifade etti.

  • Osmaniye'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 39 kişi tutuklandı
    13:33 Osmaniye'de suç örgütlerine yönelik operasyonda 39 kişi tutuklandı

    Osmaniye'de iki ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 39'u tutuklandı. Operasyon sonucunda suç örgütü elebaşları da dahil olmak üzere 39 zanlı tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında suç örgütlerinin işlediği olaylar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

  • Gebze Belediye Başkanı Kadın Personellere Hediyeler Verdi
    13:32 Gebze Belediye Başkanı Kadın Personellere Hediyeler Verdi

    Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyede görevli kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ederek, hediye takdiminde bulundu.

  • Menteşe Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenledi
    13:32 Menteşe Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenledi

    Menteşe Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Muğla Konakaltı Kültür merkezinde 'Sağlıklı Yaşamın Sırları' isimli bir seminer düzenlendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Seçil Günay Avcı, kadın hastalıkları ve sağlıklı yaşam konularında bilgilendirmeler yaptı.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istiyor
    13:31 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istiyor

    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İnterpol aracılığıyla ve diplomatik yollarla Yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesini istediklerini belirtti. Tunç, ayrıca Mısır ve ABD makamlarıyla da iletişim halinde olduklarını ve süreci takip ettiklerini ifade etti.

  • TSYD Kayseri Şubesi'nde Oktay Ensari yeniden başkan seçildi
    13:31 TSYD Kayseri Şubesi'nde Oktay Ensari yeniden başkan seçildi

    Türkiye Spor Yazarları Derneği Kayseri Şubesi'nde yapılan Olağan Genel Kurulda mevcut başkan Oktay Ensari güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi. Genel Kurulda ayrıca ERVA Spor Okulları projesi ve Kayserispor'un durumu da konuşuldu.

  • Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kadınlar Günü Programı'na Konuk Oldu
    13:28 Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kadınlar Günü Programı'na Konuk Oldu

    Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen Dünya Kadınlar Günü Programı'na katıldı. Özlü, adaylara bakarak Düzce'nin geleceği hakkında karar verilmesi gerektiğini söyledi.


13:04 Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında İşte Muslera ve Emre Belözoğlu’nun ilk sözleri Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında! İşte Muslera ve Emre Belözoğlu'nun ilk sözleri
12:57 Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak Bakan Şimşek: 420 binden fazla kapıyı çaldık, niyetimiz kira sözleşmelerini e-Devlet üzerinden yapmak
12:00 Eda Erdem Dündar’ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı’nın gafı olay oldu Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı'nın gafı olay oldu
11:28 İzmir’de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal’a ağırlaştırılmış müebbet hapis İzmir'de taksiciyi öldüren sanık Delil Aysal'a ağırlaştırılmış müebbet hapis
11:11 İstanbul’da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da düzenlenen operasyonda 4 tondan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi
11:56 Irak ve Suriye’de 13 teröristi etkisiz Irak ve Suriye'de 13 teröristi etkisiz
11:42 Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge’nin cinayeti Arka Sokaklar’a konu oldu Taksisine aldığı kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin cinayeti Arka Sokaklar'a konu oldu
11:27 İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu İşçiler, çalıştıkları inşaatta cansız beden buldu
11:15 Nazan Kesal’a “Umarım kapı kapı gezmesin“ diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor Nazan Kesal'a "Umarım kapı kapı gezmesin" diyen Ceyda Düvenci linç ediliyor
11:15 Altın fiyatları ne kadar Altın fiyatları ne kadar?
10:47 Seçil Erzan 4’üncü kez hakim karşısına çıkıyor Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu Seçil Erzan 4'üncü kez hakim karşısına çıkıyor! Adliyeye ilk gelen isim Muslera oldu
10:38 Görüntüler Türkiye’de çekildi Tavandan su akarken ameliyat yaptılar Görüntüler Türkiye'de çekildi! Tavandan su akarken ameliyat yaptılar
10:10 Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem’in ardından hüngür hüngür ağladı Yunus Günçe, kazada hayatını kaybeden Efe Deprem'in ardından hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 13:37:27. #1.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki Kadınlar Açlıkla Mücadele Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement