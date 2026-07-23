Gazze'deki Kanser Hastalarına 'İdam' Uyarısı - Son Dakika
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Gazze'deki Kanser Hastalarına 'İdam' Uyarısı

23.07.2026 13:29
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İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle Gazze'de kanser hastalarına bakım hizmetleri felç oldu.

İsrail'in yıkıma uğrattığı ve tıbbi malzeme ile ilaç girişini de kısıtladığı Gazze Şeridi'nde kanser hastalarına bakım hizmeti veren bölümlerin özel ilaçların bulunamaması nedeniyle "tamamen felç olduğu" ve bu durumun kanser hastaları için "idam" anlamına geldiği uyarısı yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'deki kanser hastalarının tedavilerine ilişkin bilgi verildi.

Kanser hastalarına bakım hizmeti veren bölümlerin, gerekli özel ilaçların bulunmaması nedeniyle "tamamen felç olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'de kanser hastaları için kemoterapi tedavi protokollerinin askıya alınması, binlerce hastanın yavaş yavaş idam edilmesine yol açacak bir karardır." ifadesi kullanıldı.

Kanser hastaları için tedavinin ertelenemeyeceğine vurgu yapılan açıklamada, bu durumun tümörün hızlı ve agresif bir şekilde geri dönmesi anlamına geldiğine dikkati çekildi. Açıklamada, "Bu durum yüzlerce çocuk ve kadın dahil, binlerce hasta için kesin ölüm demektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Çok sayıda hastanın tedaviden ve temel ağrı kesicilerden mahrum olduğu ve bu sebeple şiddetli ağrılar çektiği belirtilen açıklamada, Filistinli hastaların tedavi için seyahat etme imkanı da bulamadığına dikkati çekildi.

Hastaların hayatını kurtarmak ve tedavi malzemelerinin temin edilmesini sağlamak için ilgili tüm taraflara acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in Ekim 2023'te başlattığı şiddetli saldırılarla yerle bir ettiği Gazze'de sağlık sektörü en çok etkilenen alanlardan biri oldu.

Çok sayıda hastane ve sağlık merkezi hizmet dışı kalırken, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka nedeniyle tıbbi malzeme ve ilaçların bölgeye girişinin engellenmesi Filistinli hastaların durumunu kötüleştirdi.

Gazze dışında tedavi olması gereken hastaların düzenli olarak bölgeden çıkışına izin verilmemesi ise kritik durumdaki hastaları ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Sağlık, Güncel, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Kanser Hastalarına 'İdam' Uyarısı - Son Dakika

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