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Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi çağrısı - Son Dakika
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Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi çağrısı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet dışı kalan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi çağrısında bulundu. Hastanenin hizmet dışı kalması, sağlık hizmetlerine büyük zarar veriyor.

01.04.2024 13:21  Güncelleme: 13:23
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları nedeniyle hizmet dışı kalan Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler, uluslararası kurumlar ve uluslararası toplumdan, Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi ve sağlık kurumlarının korunması için gerekli çabanın gösterilmesi istendi.

Açıklamada, "Nasır Hastanesi'nin hizmet dışı kalması, en düşük düzeylere gerileyen sağlık hizmetlerine öldürücü bir darbe niteliğinde. Hastalar tedavi göremiyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, uzun süre kuşatma altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta baskın düzenlediği Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ni hizmet dışı bırakmıştı.

Son olarak İsrail askerleri 24 Mart'ta yeniden kuşatma altına aldıkları hastaneye baskın düzenlemiş, yerlerinden edilen çok sayıda Filistinli ile sağlık personelini alıkoymuştu.

İsrail ordusunun Nasır Hastanesi ve çevresine düzenlediği şiddetli saldırılarda ölen ve yaralananlar olmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Nasır Hastanesi'nin yeniden faaliyete geçirilmesi çağrısı - Son Dakika

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