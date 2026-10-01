Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, meme kanserinde erken teşhisin bittiğini bildirdi

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde meme kanserinde erken tespit ve teşhis sisteminin neredeyse durma noktasına geldiği ve erken teşhis imkanının ortadan kalktığı konusunda uyarıda bulundu.

Sağlık Bakanlığı, "1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı-Pembe Ekim" münasebetiyle Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki meme kanseri hastalarının tıbbi bakım ve tedavi için gerekli en temel imkanlarının dahi bulunmadığı, sağlık ve insani açıdan durumun felaket boyutuna ulaştığı aktarıldı.

Mamografi cihazlarının çok az sayıda olması, olanlarının da sık sık arızalanmasının yanı sıra laboratuvarda kullanılan malzemelerin bulunmaması nedeniyle tarama ve erken teşhis hizmetlerinin son derece sınırlı hale, neredeyse durma noktasına geldiği belirtildi.

Bu durumun da meme kanserinin erken teşhis imkanını ortadan kaldırdığı vurgulandı.

Ayrıca meme kanseri hastalarının tedavisindeki onaylı tedavi protokollerinin yok denecek kadar az olduğu, kemoterapi ilaçları ile hormon ve hedefe yönelik tedavilerin bulunmadığı, Gazze Şeridi'nde radyoterapi hizmetlerinin de tamamen durduğu kaydedildi.

Bakanlık ayrıca, kısıtlı tıbbi imkanlar nedeniyle ileri evre tümörlerin cerrahi olarak alınması operasyonlarının da durduğunu belirtti.

Bakanlığın verilerine göre İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'teki saldırılarından önce yılda yaklaşık 360 yeni meme kanseri vakasının teşhis edildiği; tarama ve erken teşhis sisteminin çökmesi nedeniyle şu anda kaydedilen vaka sayılarının sahadaki gerçek durumu tam olarak yansıtmayabileceği vurgulandı.

Gazze'de geçen yıl 260 meme kanseri teşhisi konuldu

Gazze'de 2024 yılında 250, 2025 yılında ise yaklaşık 260 meme kanseri vakasının teşhis edildiği; daha önceki senelere kıyasla son üç senenin toplam teşhis sayısının binden fazla olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün karşı karşıya olduğumuz en büyük tehlike sadece hastalık teşhisi konulan kadınların sayısı değil aynı zamanda hasta olduğu halde erken teşhis edilemeyenlerin sayısı." ifadesi kullanıldı.

Gazze'deki hareket özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ve sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle hastaların yaşadığı zorlukların daha da arttığına dikkati çekilen açıklamada, acil durumdaki yüzlerce hastanın, bölge dışında tedavi görmesinin engellendiği belirtildi.

Uluslararası sağlık ve insani yardım kuruluşlarına, "kanser hastalarının tedavisinde kullanılan protokoller, kemoterapi ve hormon ilaçlarının acilen ve sürdürülebilir şekilde temin edilmesi için harekete geçmeleri" çağrısı yapıldı.

Kanserin tanı ve teşhisi için gerekli cihaz ve ekipmanların temin edilmesi, meme kanseri erken teşhis birimlerinin çalıştırılabilmesi için gerekli tıbbi cihazlar ve yedek parçaların tedarikinin kolaylaştırılması çağrısı da yapan Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının açılması ve bölgede gerekli tedaviye erişemeyen kanser hastalarının seyahat işlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.

Gazze'den "Pembe Ekim" mesajının sadece bir farkındalık kampanyası olmadığı, temel tedavi imkanlarının bulunmadığı bir ortamda ölümle mücadele eden hastaların hayatlarını kurtarmak için yapılan insani bir yardım çağrısı da olduğu ifade edildi.