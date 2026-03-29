Gazze'deki Sağlık Krizi Derinleşiyor

29.03.2026 14:23
Hastanelerde jeneratör eksikliği nedeniyle sağlık hizmetleri durma noktasına geldi.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, hastanelerdeki jeneratörler için gerekli yakıt ve yedek parça eksikliği nedeniyle hizmetlerin durma noktasına geldiğini; sağlık sektöründe zaten vahim olan durumun daha karmaşık bir hal aldığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin, İsrail'in gerçekleştirdiği ve altyapıyı da tahrip eden soykırım nedeniyle ciddi ve karmaşık krizle karşı karşıya kaldığı; çok sayıda hastane ve sağlık merkezinin altyapısının etkilendiği kaydedildi.

Hastanelerde yaşanan insani krizin giderek kötüleştiğine dikkati çekilen açıklamada, sağlık sisteminin can damarı olan hastanelerde jeneratörlerin devre dışı kalmasının tam bir felç anlamına geleceği vurgulandı.

Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde "can damarı" haline gelen jeneratörlerden 90'ının tamamen devre dışı kaldığı, 38'inin ise kısıtlı yakıtla çalıştığı belirtildi.

Bölgede aylık 2 bin 500 litre yakıta ihtiyaç duyulduğu; 11 jeneratör için de bakım ve yedek parça gerektiği aktarılan açıklamada, iki yıldan fazla süredir 24 saat boyunca maksimum kapasitenin üzerinde çalışan bu jeneratörlerin de kapanma riski altında olduğu vurgulandı.

Bu riskin, hastanelerde istikrarlı bir elektrik kaynağına bağımlı olan yoğun bakım, yeni doğan ve diyaliz gibi ünitelerdeki yüzlerce hastanın hayatı için tehdit oluşturduğu; soğutma sistemlerindeki aksaklıklar nedeniyle ilaçların, aşıların ve kan ünitelerinin bozulma riskinin bulunduğu belirtildi.

Ayrıca elektrik kesintilerinin cerrahi operasyonların askıya alınmasına, tanı ve tedavi amaçlı tıbbi ekipmanlarda teknik arızalara neden olduğu aktarıldı.

Bölgedeki kritik durum ve İsrail'in yakıt ve yedek parça girişini engellemeye devam etmesi halinde teknik ekiplerin hastanelerde aldığı acil önlemlerin etkisiz kalacağı; sağlık hizmetlerinin kademeli olarak kapanacağı ve bunun yol açtığı sonuçları önlemek için yeterli zamanın kalmayacağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Bu çerçevede Şifa Hastanesindeki büyük jeneratörlerin çalışma saatlerinin kısıtlandığı, Hamad Hastanesinde ise tomografi çekiminin durdurulabileceği bilgisi verildi.

Gazze'de felç olan sağlık sistemi

Gazze'de sağlık sistemi; yakıt, ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile insani yardım girişlerine getirilen kısıtlamalar nedeniyle neredeyse tamamen felç olmuş durumda.

İsrail ordusu, Ekim 2023'te başlayan ve iki yıl süren saldırıları sırasında hastaneleri, sağlık tesislerini ve ilaç depolarını da hedef almış; sağlık çalışanlarını alıkoymuş ve tıbbi malzemelerin bölgeye girişini engellemişti.

Her ne kadar ateşkes anlaşması 10 Ekim'de yürürlüğe girmiş olsa da Gazze'deki insani durum gözle görülür şekilde iyileşmedi.

İsrail'in anlaşmada yer alan yükümlülükleri yerine getirmemesi, gıda, ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve barınma ekipmanlarının girişini kısıtlaması, krizin kalıcı hale gelmesine yol açıyor.

Kaynak: AA

