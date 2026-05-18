Gazze'deki Sağlık Sistemi Çökme Eşiğinde

18.05.2026 15:58
İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki tıbbi cihazların %76'sı kullanılamaz hale geldi.

İsrail ordusunun ağır saldırıları, yıkımı ve ablukası nedeniyle sağlık sisteminin çöküşün eşiğine geldiği Gazze Şeridi'nde, tıbbi görüntüleme cihazlarının yüzde 76'sı kullanılamaz hale geldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yaklaşık iki yıldır sürdürdüğü saldırılar sırasında sağlık altyapısının ağır zarar gördüğü belirtildi.

Sağlık sisteminin tıbbi görüntüleme cihazlarının yüzde 76'sını İsrail saldırılarında kaybettiği ifade edilen açıklamada, kullanımda kalan sınırlı sayıdaki cihazın ise artan ihtiyaç, teknik yetersizlikler ve bakım-onarım imkanlarının kısıtlılığı nedeniyle zor koşullarda çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde manyetik rezonans (MR) hizmetinin tamamen durduğunu, İsrail saldırılarında 9 MR cihazının tahrip edildiği vurgulandı.

Bilgisayarlı tomografi (BT) cihazlarında da ciddi kayıp yaşandığına işaret edilen açıklamada, saldırılar öncesinde 18 olan cihaz sayısından yalnızca 5'inin çalışır durumda olduğu ve bunların günlük ihtiyacı karşılamakta yetersiz kaldığı belirtildi.

Röntgen cihazlarının çoğu kullanılamaz hale geldi

Açıklamada ayrıca, İsrail saldırıları öncesi 88 olan normal röntgen cihazı sayısının 33'e düştüğü, mevcut cihazların büyük bölümünün eski, arızalı ve yedek parça ihtiyacı içinde olduğu bilgisine yer verildi.

Ameliyathanelerde kullanılan floroskopi cihazlarında da ciddi eksiklik bulunduğu, 16 cihazdan yalnızca 5'inin kullanılabildiği aktarıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırıları ve abluka nedeniyle tıbbi ekipmanlar için gerekli yedek parçaların Gazze'ye girişini engellediğini, bunun da sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Sağlık merkezlerinin çoğu ağır hasar nedeniyle hizmet veremiyor

Bakanlık verilerine göre, Gazze'deki 38 hastaneden 22'si ile 90 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı. Çalışmayı sürdüren sağlık kuruluşlarının da ağır hasarlı olduğu ve ciddi ilaç ile tıbbi malzeme eksikliği yaşadığı aktarıldı.

Açıklamada, ilaçlarda yüzde 50, tıbbi sarf malzemelerinde yüzde 57 ve laboratuvar malzemelerinde yüzde 71 oranında eksiklik bulunduğu bilgisine yer verildi.

Gazze'de ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen İsrail, insani yardım, tıbbi malzeme ve sağlık ekipmanlarının girişine yönelik kısıtlamalarını büyük ölçüde sürdürüyor.

Yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'nde süregelen saldırılar, abluka, zorunlu yerinden edilme ve altyapı yıkımı nedeniyle insani kriz derinleşmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

