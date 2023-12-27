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Gazze'deki saldırılarda ölü sayısı 21 bin 110'a çıktı - Son Dakika
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Gazze'deki saldırılarda ölü sayısı 21 bin 110'a çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a çıktığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 195 Filistinliyi daha öldürdüğünü belirtti. Öldürülen Filistinlilerin sayısı 21 bin 110'a yükselirken, yaralı sayısı da 55 bin 243'e çıktı.

Gazze\'deki saldırılarda ölü sayısı 21 bin 110\'a çıktı
27.12.2023 - 15:59,  Güncelleme: 16:00
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a çıktığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 195 Filistinliyi daha öldürdüğünü belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 21 bin 110'a yükseldiğini, yaralı sayısının da 55 bin 243'e çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze'deki saldırılarda ölü sayısı 21 bin 110'a çıktı - Son Dakika
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