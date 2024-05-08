Gazze'deki hükümet yetkilileri, İsrail ordusunun baskın yaptığı Şifa Hastanesinde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedinin çıkarıldığını açıkladı. Bu olay, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı uluslararası toplumun tepkisini artırdı.
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8.05.2024 15:15:23. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'deki Şifa Hastanesinde 49 Filistinlinin cesedi bulundu - Son Dakika
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