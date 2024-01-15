 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gazze'deki Su Krizi Filistinlileri Ölüm Cezasına Benzer Bir Trajediyle Karşı Karşıya Bırakıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Gazze'deki Su Krizi Filistinlileri Ölüm Cezasına Benzer Bir Trajediyle Karşı Karşıya Bırakıyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), Gazze'de ve kuzeyindeki bölgelerde temiz içme suyuna erişimin yetersizliğinin, Filistinlileri 'ölüm cezasına' benzer korkunç bir trajediyle karşı karşıya bıraktığını bildirdi. Euro-Med'den yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'deki su kaynaklarını kesmesi, bunları kasıtlı olarak bombalaması ve tesislerin çalışması için gereken yakıttan mahrum bırakmasının Gazze'de giderek daha endişe verici hale geldiği kaydedildi. Gazze'de temiz içme suyu eksikliğinin 'ölüm kalım' meselesi olduğu uyarısında bulunulan açıklamada, özellikle elektrik kesintisi ve genel su sıkıntısı nedeniyle bölge sakinlerinin kirli su içmek zorunda kaldığı ve bunun da bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açtığına dikkat çekildi.

Gazze\'deki Su Krizi Filistinlileri Ölüm Cezasına Benzer Bir Trajediyle Karşı Karşıya Bırakıyor
15.01.2024 - 23:57,  Güncelleme: 23:59
Abone Ol

Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), Gazze'de ve kuzeyindeki bölgelerde temiz içme suyuna erişimin yetersizliğinin, Filistinlileri "ölüm cezasına" benzer korkunç bir trajediyle karşı karşıya bıraktığını bildirdi.

Euro-Med'den yapılan yazılı açıklamada, temiz suya erişimin yetersizliğine ilişkin, "bu savaş suçunun, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki halka karşı yürüttüğü soykırımın kanıtı olduğu" belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'deki su kaynaklarını kesmesi, bunları kasıtlı olarak bombalaması ve tesislerin çalışması için gereken yakıttan mahrum bırakmasının Gazze'de giderek daha endişe verici hale geldiği kaydedildi.

Gazze'de temiz içme suyu eksikliğinin "ölüm kalım" meselesi olduğu uyarısında bulunulan açıklamada, özellikle elektrik kesintisi ve genel su sıkıntısı nedeniyle bölge sakinlerinin kirli su içmek zorunda kaldığı ve bunun da bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açtığına dikkat çekildi.

Açıklamada, İsrail'in saldırısı sonucu Gazze'nin iki ana su deposunun tamamen yıkıldığı, bölgedeki en az 12 kuyunun hasara uğradığı, bunun da Gazze'de eşi benzeri görülmemiş su krizine yol açtığı belirtildi.

İsrailli yetkililerin Gazze'de özellikle kuzey bölgelerine olan yardım akışına sıkı kısıtlamalar getirmesinin durumu daha da kötüleştirdiğine işaret edilen açıklamada, Gazze'de ve kuzeyindeki bölgelerde temiz içme suyuna erişimin yetersizliğinin, Filistinlileri "ölüm cezasına" benzer korkunç bir trajediyle karşı karşıya bıraktığı vurgulandı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde temiz içme suyunun eksikliğinin, Cibaliya Mülteci Kampı'nda kalanlar için "daha ciddi sonuçlar doğuracağına ve büyük zorluklara yol açacağına" işaret edildi.

Tüketilmemesi gereken tuzlu suyun fazla kullanımının yüksek tansiyona, böbrek rahatsızlıklarına, inme, bağırsak ve mide hastalıkları, sürekli kusma ve ishal gibi hastalıklara yol açabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, kuyu suyunun arıtılmadan tüketilmesinin vücudun tuz oranını bozarak dehidrasyona sebep olabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, yaşlı ve çocuklarda bağışıklık sisteminin zayıf olması nedeniyle sindirim sisteminde enfeksiyonların ölümcül olabileceği aktarılarak, içme suyunun azlığı nedeniyle kolera ve kronik ishal gibi su kaynaklı ve bulaşıcı hastalık riskindeki artışın altı çizildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Akdeniz, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Çevre, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Su Krizi Filistinlileri Ölüm Cezasına Benzer Bir Trajediyle Karşı Karşıya Bırakıyor - Son Dakika


00:09
Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33
Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15
Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04
Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57
Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19
Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40
Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15
Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı

Son Dakika
00:09 Okan Buruk Icardi'nin sahalara döneceği tarihi verdi
23:33 Kayserispor'un hocası Recep Uçar'a penaltı pozisyonu soruldu! Tek cümlede yanıt verdi
23:15 Tartıştığı kardeşinin kulağını ısırarak kopardı
23:04 Gol oldu ama hakem ''İptal'' dedi! İşte Okan Buruk'un kendinden geçtiği o pozisyon
22:57 Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı
22:19 Seçil Erzan davasında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na son kez süre verildi, aksi takdirde zorla getirilecekler
21:40 Aslan'dan kritik galibiyet! Galatasaray Kayserispor'u 2-1 yendi
21:15 Fenerbahçe'de yedek kalan Umut Nayir Pendikspor'a kiralandı
20:57 Yılın ilk kabinesi yarın toplanıyor! Masada milyonlarca emeklinin beklediği ek zam başlığı var
20:46 Ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 00:40:41. #1.12#
SON DAKİKA: Gazze'deki Su Krizi Filistinlileri Ölüm Cezasına Benzer Bir Trajediyle Karşı Karşıya Bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement