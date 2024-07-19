Gazze'deki Tıp Profesörü, Savaşa Rağmen Filistinlilere Hizmet Vermeye Devam Ediyor

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Gazze'deki İslam Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Nörorehabilitasyon ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Hamis Abdulkerim el-Essi, Gazze'de yaşanan savaşa ve defalarca yerinden edilmesine rağmen Filistinlilere hizmet vermeye devam ediyor.

Yaklaşık 15 yıldır nöroloji, algoloji ve palyatif bakım alanında dersler veren Essi, dünyanın çeşitli yerlerinden gelen tekliflere rağmen Gazze'de kalmayı tercih etti.

Evli ve 7 çocuk babası doktor Essi, Gazze'deki tüm Filistinliler gibi defalarca yerinden edildi. Son olarak 7 Temmuz'da yaşadıkları göç sırasında çekilen fotoğrafının sosyal medyada büyük ilgili görmesinin ardından AA muhabirine konuşan Essi, bir doktor olarak neden Gazze'de kaldığını ve yaşadıkları göç serüvenini anlattı.

Göç yolunda çektirdiği fotoğraf sembol oldu

Gazze'de insanların pek çok kez yerinden edildiğine işaret eden Essi, savaş öncesinde Gazze kentine bağlı Tel el-Heva Mahallesi'nde ikamet etiklerini, yaşadıkları yerin çevresinde çok sayıda ev bombalanınca Derec Mahallesi'ndeki eski evlerine, oradan Zeytun Mahallesi'ne sonra Endonezya Hastanesi yakınlarına ve tekrar Tel el-Heva ve Derec olmak üzere yaklaşık 11-12 kere göç ettiklerini kaydetti.

Son olarak 7 Temmuz'da hastanede görev başındayken oğlunun onu arayıp İsrail'in herkesin bölgeyi terk etmesini istediğini söylediğini anlatan Essi, "Hemen eve gittim ve binlerce kişinin Gazze'nin batısına göç ettiğini gördüm. Biz de yanımıza alabildiğimiz çanta ve eşyalarla yola düştük. Kız kardeşimin yanmış evine gittik ve çok geçmeden oraya da saldırı başladı. Tekrar çantalarımızı aldık ve En-Nasr Mahallesi'ne doğru kaçmaya başladık. Orada da İsrail ordusu tarafından uyarı gelince daha kuzeye gittik. Orada yaklaşık 4 gün kaldıktan sonra geri döndük." dedi.

Göç ederken, çocuklarından kendisini ve diğer göç edenlerin fotoğraflarını çekmelerini istediğini kaydeden Essi, şöyle devam etti:

"Tüm göç yolu boyunca fotoğrafımızı çektiler. Yeğenim bana 'Amca gezgine döndün' deyince ben de ona 'Bizim hikayemiz Filistinlilerin göç hikayesine benziyor' dedim. Çekilen bu fotoğrafı pek çok üniversitede ders veren ve dünyanın pek çok yerinden doktorlarla irtibatı olan bir profesörün yaşadıklarını görmeleri için sosyal medyaya koydum.

Yanına da Filistinlilerin 1948'de yaşadığı göçü temsil eden sırtında Kudüs'ü taşıyan Filistinli adam resmini yerleştirdim. Bunu zorunlu göçün durması için yaptım. Ertesi gün, bana fotoğrafın 20 bin defa paylaşıldığını söylediler. Böyle bir şeyin olmasını planlamamıştım ama oldu."

Tekliflere rağmen Gazze'yi terk etmedi

2003'te İngiltere'deki Southampton Üniversitesi'nde Tıbbi Rehabilitasyon, 2014'te Ürdün'de Alman Ürdün Üniversitesi'nde palyatif bakım ve 2018'de Oxford Üniversitesi'nden kanıta dayalı sağlık hizmetleri (CEBM) okuyan ve CEBM üyesi olan, Cambridge Üniversitesinde 2019 sağlık politikaları ve Orta Doğu ve Arap dünyasında sağlık sektörünü geliştirme alanında eğitim alan Essi, 2021'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Algoloji ve Palyatif Bakım Komitesi üyeliğine seçildi.

Essi, 2023'te Uzak Doğu Üniversitesi'nden tıp alanında son 100 yılın en iyi mezunu ödülünü aldı.

Savaşın başından bu yana Gazze'nin güneyinde uluslararası kurumlar bünyesinde ya da Gazze dışında çalışma teklifi aldığını kaydeden Essi, "Ama ben diğer meslektaşlarım gibi Gazze'de kalıp Filistinlilere hizmet etmeye karar verdim. İnşallah kararımız doğrudur ve bundan da bir sevap kazanırız." ifadelerini kullandı.