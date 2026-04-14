Gazze'deki Zulüm ve Dört Kuşak Kadının Hikayesi

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığı sebebiyle eskisi kadar gündeme gelmese de Gazze'deki zulüm devam ediyor. Mısır'da Gazzelilerle görüşen yazar, bu hafta dört kuşaktan dört asil kadının hikayesini paylaşıyor. İlk olarak, annesi Nidâ ve kızı Nur'un trajedisi anlatılıyor. Nidâ'nın kızı Duhâ, Gazze'deki bombalamada şehit olurken, diğer kızı Nur ağır yaralanmış ve felç kalmış.

Nur, bombalamadan önce hayat dolu bir genç kızken, şimdi tekerlekli sandalye kullanıyor. Mısır'da Ayn Şems Üniversitesi'nde İşletme okuyan Nur, Gazze'den çıkışını ve hayata tutunma mücadelesini anlatıyor. Ailesini geride bırakmanın acısıyla boğuşurken, annesine olan sevgisiyle güç buluyor. Kedileriyle neşe bulan Nur, akademik çalışmalarını tamamlamayı hedefliyor. Hikaye, bu ailenin vakur direnişi ve öğretici mesajlarıyla devam edecek.