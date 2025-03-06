Gazze Hastanesi Çevresinde 76 Cenaze Bulundu - Son Dakika
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Gazze Hastanesi Çevresinde 76 Cenaze Bulundu

Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresinde, kimliği belirlenemeyen 76 cenaze tespit edildi.

06.03.2025 22:58
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- Gazze'deki Kemal Advan Hastanesi çevresinde 76 kişinin cenazesi bulundu

GAZZE ŞERİDİ - Gazze Şeridi'ndeki Kamal Adwan Hastanesi'nin çevresine gömülmüş halde kimliği belirlenemeyen 76 kişinin cenazesi bulundu.

İsrail ordusunun sık sık saldırılarının ve baskınlarının yaşandığı Kamal Adwan Hastanesi'nin çevresine gömülmüş çok sayıda cenaze tespit edildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastane çevresine rastgele gömülmüş halde kimliği belirlenemeyen 76 kişinin cenazesinin bulunduğu belirtildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Gazze Hastanesi Çevresinde 76 Cenaze Bulundu - Son Dakika

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