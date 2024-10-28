Gazze Hastanesinde Sağlık Çalışanı Kalmadı - Son Dakika
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Gazze Hastanesinde Sağlık Çalışanı Kalmadı

İsrail, Kemal Advan Hastanesi'ndeki sağlık personelini alıkoyarak yalnızca bir çocuk doktoru bıraktı.

28.10.2024 13:17
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İsrail ordusunun baskın yaparak sağlık çalışanları dahil çok sayıda kişiyi alıkoyduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde yalnızca bir çocuk doktorunun kaldığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 24 gündür sıkı kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde bulunan tüm sağlık personelini gözaltına alarak yerinden etmesinin ardından hastanede yalnızca bir çocuk doktoru kaldı." ifadesi kullanıldı.

Uluslararası kurumlara "acilen" Kemal Advan Hastanesi'ne doktor ve sağlık personeli gönderme çağrısında bulunuldu.

Bölge halkına da seslenilen açıklamada, hastanede kurtarılması mümkün hasta ve yaralıların kurtarılması için "tıbbi becerisi" olan kimselerden hastaneye gelmeleri istendi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli öldü, 100 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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