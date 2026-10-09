Gazze Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in ateşkesi 5 bin 223 kez ihlal ettiğini bildirdi

İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana Gazze Şeridi'nde 5 bin 223 kez ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

İsrail, Ekim 2023'te başladığı Gazze saldırılarına Ekim 2025'teki ateşkes imzalanmasıyla son vermesi gerekirken bunu yapmadı.

Saldırıların durması, İsrail ordusunun konuşlandığı bölgelerden geri çekilmesi, esir takası ve insani yardımların girişini öngören ateşkes maddeleri İsrail tarafından binlerce kez ihlal edildi.

İsrail ateşkesin ilk aşaması kapsamında "Sarı Hat"a çekildi. İlk olarak "farazi" olan bu hattı "ete kemiğe büründürmek" için sarı beton bloklar yerleştiren İsrail, hatta yaklaşan ya da geçmeye çalışan herkese ateşle karşılık verileceğini duyurdu.

Bunlara rağmen İsrail ordusu, gerisine çekildiği hattı sık sık geçerek Filistinlilere saldırılarını sürdürdü.

Bir yandan hava saldırıları, baskınlar, silahlı saldırılar, bina yıkımları ve sınır ihlalleri devam eden İsrail ordusu öbür yandan "Sarı Hat"ı batıya doğru kaydırarak, geri çekildiği topraklara doğru genişletti.

5 bin 223 ateşkes ihlali kaydedildi

Gazze Hükümeti Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail el-Sevabita, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in geçen yıl imzalanan ateşkes anlaşmasından bu yana sürdürdüğü ihlallere ilişkin bilgi verdi.

İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'ten itibaren 5 bin 223 ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini belirten Sevabite, söz konusu ihlallerin, topçu ateşi, silahlı saldırı, ev ve bina baskınları ve yıkımları gibi eylemleri içerdiğini, ayrıca 200 kişinin alıkonulduğunu kaydetti.

Öte yandan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), ateşkesin ardından İsrail saldırılarının devam ettiğini ve "Sarı Hat"ın batısındaki yerleşim yerlerinin yıkılması sonucu sivillerin yerinden edildiğini belgeledi.

OCHA'nın 26 Haziran'da yayımladığı raporda, ateşkesin başlangıcı ile Nisan 2026'nın başına kadar "Sarı Hat" yakınlarında 18'i kadın ve 43'ü çocuk olmak üzere 196 Filistinlinin öldürüldüğü doğrulandı.

Ateşkesten bu yana 1471 kişi hayatını kaybetti

Bu rakam yalnızca OCHA tarafından Sarı Hat yakınlarında ölümleri doğrulanan kişileri kapsarken, hattan daha uzaktaki diğer bölgelerde hava saldırıları, topçu atışı ya da keskin nişancı saldırıları sonucu ölümleri içermiyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun ateşkesten bu yana düzenlediği saldırılarda 1471 kişinin hayatını kaybettiği, 5189 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de İsrail işgali yüzde 53'ten yüzde 70'e doğru yükseldi

İhlallerin sonuçları sadece can kayıplarıyla sınırlı kalmadı; ateşkes yürürlüğe girdiğinde çizilen askeri konuşlanma haritası da değişti.

Ateşkesin başlamasıyla Gazze yüzölçümünün yaklaşık yüzde 53'ünün İsrail kontrolünde kalmasının ardından, İsrail ordusunun karadan tekrar içeriye ilerlemesiyle kontrol ettiği karasal alan kademeli olarak genişledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 28 Mayıs 2026'da yaptığı açıklamada, ordunun Gazze'nin yüzölçümünün yüzde 60'ını kontrol ettiğini ve bunu yüzde 70'e çıkarma talimatı verdiğini duyurdu.

Bu açıklamadan bir aydan kısa süre sonra Netanyahu, 24 Haziran'da, ateşkesin başında yaklaşık yüzde 53 olan orana kıyasla ordunun Gazze Şeridi yüzölçümünün yaklaşık yüzde 70'ini kontrol eder hale geldiğini kabul etti.

İsrail basınından Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Netanyahu, Tel Aviv'deki "Money Expo 2026" fuarında yaptığı konuşmada, "Refah'a girilmesine karşı çıkan çağrıları dinleseydik, bugün Gazze topraklarının yüzde 70'ini kontrol eder duruma gelemezdik." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 26 Haziran'da erişim kısıtlamasına tabi bölgelerin Gazze Şeridi yüzölçümünün yaklaşık yüzde 64,9'unu oluşturduğunu bildirdi.

BM Ofisi, söz konusu bölgelerin "daha sıkı ve doğrudan İsrail kontrolü" altına girdiğini, çoğunun Filistinlilere yasaklandığını, insani yardım kuruluşlarının erişimi için ise ön koordinasyon gerektiğini bildirdi.

İsrail askerleri ayrıca, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır boyunca uzanan ve Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafını da kapsayan Mısır sınırındaki koridoru ele geçirdi, Refah kentini işgal etti, güneydeki Han Yunus kentine, Gazze kentindeki geniş mahallelere, kuzeydeki Cibaliye beldesi ile kampına, Beyt Lahiya ve Beyt Hanun beldelerine karadan girdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana toplam can kaybının 74 bin 254'e, yaralı sayısının ise 175 bin 306'ya ulaştığı kaydedildi.