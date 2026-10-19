Gazze hükümeti, WFP'nin 500 bin kişiye yardımı kesmesini kıtlık uyarısıyla karşıladı

Gazze'deki hükümet, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programının (WFP) finansman yetersizliği nedeniyle 500 bin Filistinliye yönelik gıda yardımını kesmesinin kıtlığı hızlandıracak ve insani felaketi derinleştirecek bir gelişme olduğu uyarısında bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, WFP'nin kararının büyük bir endişeyle karşılandığı belirtilerek, yardımın kesilmesinin özellikle çocuklar, kadınlar, hastalar ve yaşlılar gibi kırılgan gruplar üzerindeki etkilerine dikkati çekildi.

Açıklamada, "Yardımın kesilmesi Gazze'de kıtlığın hızlanmasına ve Filistinlilerin karşı karşıya olduğu benzeri görülmemiş insani felaketin derinleşmesine yol açacak." ifadelerine yer verildi.

WFP'nin son yıllarda yürüttüğü insani yardım faaliyetlerinin önemine işaret edilen açıklamada, Birleşmiş Milletler sistemi ve uluslararası topluma, programın çalışmalarını sürdürebilmesi için gerekli finansmanın acilen sağlanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, yüz binlerce insanın belirsiz bir gelecekle karşı karşıya bırakılmasının kabul edilemez olduğu belirtilerek, "Dünyanın hayat kurtarmak için gerekli küçük miktarlarda finansman sağlayamaması kabul edilemezken, İsrail'i silahlandırmak ve saldırılarını desteklemek için milyarlarca dolar harcanıyor." ifadeleri kullanıldı.

WFP, finansman yetersizliği nedeniyle Gazze'de aylık gıda ve insani yardım ulaştırdığı kişi sayısını 1 milyon 600 binden 1 milyon 100 bine düşüreceğini, sıcak yemek dağıtımını da günlük 250 binden 150 bine indireceğini açıklamıştı.

İsrail'in Gazze'de aç bırakma ve abluka politikası sürüyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in Gazze'de aç bırakma politikasını sürdürdüğünü, bölgeye kapsamlı abluka uyguladığını ve gıdayı silahsız sivillere karşı baskı ve toplu cezalandırma aracı olarak kullandığını belirtti.

Açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'den İsrail'e baskı yaparak tüm sınır kapılarının açılmasını ve insani yardımların herhangi bir kısıtlama veya koşul olmaksızın Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamaları istendi.

Arap ve İslam ülkeleri ile dünyadaki tüm duyarlı kesimlere de acil yardım çağrısı yapılan açıklamada, ablukanın kırılması, kara ve deniz yoluyla yardım koridorlarının oluşturulması ve yardım programlarına acil finansman sağlanması talep edildi.

Açıklamada, Gazze'ye binlerce gıda, insani yardım ve tıbbi malzeme taşıyan tırın girişinin sağlanmasının, bölgenin kıtlık ve ağır insani felaketten kurtarılması açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Gazze'de 1,4 milyon kişi akut gıda güvensizliği yaşıyor

WFP'ye göre, Gazze nüfusunun yüzde 67'sine karşılık gelen yaklaşık 1,4 milyon kişi, akut gıda güvensizliği yaşıyor.

Gazze'de yaklaşık 200 bin kişi, açlığa bağlı ölümleri önlemek için acil gıda yardımının gerektiği 4. aşama (Acil Durum) koşullarında yaşamını sürdürüyor.

Çocukların yalnızca beşte biri yeterince çeşitli beslenebiliyor; sağlık, su, sanitasyon ve hijyen hizmetlerine erişimde de ciddi zorluklar yaşanıyor.

Gazze'de yaşayanların yüzde 80'inden fazlasının işsiz olduğuna dikkati çeken WFP, birçok ailenin taze sebze ve meyve ile protein açısından zengin gıdalar piyasada bulunsa bile bunları satın alacak ekonomik güce sahip olmadığını bildiriyor.